Dolar 13 TL'yi aştı! Döviz büroları tahta kapattı

Dolar/TL bir haftalık süreçte 10.06'dan 13.08'e kadar yükseldi.

Dolar/TL'nin günlük yüzde 9'u bulan artış ve kurun bir haftalık süreçte 10.06'dan 13.08'a kadar yükselmesi döviz bürolarının işlem yapmasını zorlaştırdı. Piyasadaki anlık volatilitenin çok olması nedeniyle bazı döviz büroları tahtalarını kapattı ve sadece alım yönünde işlem yaptı.

Habertürk'te yer alan habere göre Piyasadaki anlık volatilitenin çok olması nedeniyle bazı döviz büroları tahtalarını kapattı ve sadece alım yönünde işlem yaptı. Piyasada çok fazla TL olduğunu belirten işlemciler, "İstikrar olmadığı için tahtayı kapatmak zorunda kaldık. Ne müşteri ne biz mağdur olalım" dedi

Döviz büroları daha önce, 2018 yazında ABD - Türkiye ilişkilerinin gerilmesi ve Rahip Brunson krizi sonrası kurda yaşanan sert hareketler nedeniyle tahta kapatmak zorunda kalmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.