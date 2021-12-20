Dolar 12 TL'ye geriledi!

Gün içinde Dolar/TL kuru tarihi rekor kırarken kabine toplantısının ardından vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 madde içeren ekonomik tedbirleri açıkladı.

Yeni bir finansal alternatif sunacaklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.

Erdoğan açıklamaları piyasada büyük hareketliliğe neden oldu. Erdoğan'ın konuşmasından önce 18,36 seviyelerinde seyreden dolar, açıklamaların ardından önce 15 TL'nin altına düşerken şu sıralar 13 liranın altına gerileyerek 12 TL bandında seyrediyor. Aynı dakikalarda euro ve altında da ciddi düşüşler yaşandı.

İşte son tablo:

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.