Dolar 11 TL'ye dayandı! Döviz kuru güne nasıl başladı?

Tüm gözler Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, dolar bu sabah saat 4.20 sıralarında bir rekor daha kırarak 10.93 lirayı gördü.