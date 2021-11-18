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TIMETURK / EKONOMİ / Dolar 11 TL'ye dayandı! Döviz kuru güne nasıl başladı?

Dolar 11 TL'ye dayandı! Döviz kuru güne nasıl başladı?

Tüm gözler Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, dolar bu sabah saat 4.20 sıralarında bir rekor daha kırarak 10.93 lirayı gördü.

2 Saat Önce
2021-11-18 08:21:42
Dolar 11 TL'ye dayandı! Döviz kuru güne nasıl başladı?

Piyasanın gözü kulağı Merkez Bankası'nın bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararında. Dolar bugün sabaha karşı saat 4.20 sıralarında 10.93 lirayı gördü. Dolar sabah saatlerinde 10.86'dan işlem görürken euro da 12,30'dan işlem görüyor.

Merkez Bankası, eylül ayından beri toplamda 300 baz puan faiz indirimine gitti. Ekonomistlerin tüm uyarılarına rağmen bu günde 100 baz puan indirim bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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