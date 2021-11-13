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TIMETURK / EKONOMİ / Dolar 10 lirayı aşmıştı! Dolar ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL? 13 Kasım 2021 Dolar fiyatları

Dolar 10 lirayı aşmıştı! Dolar ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL? 13 Kasım 2021 Dolar fiyatları

Döviz kurunda yaşanan hareketlilik dolasıyla dolar fiyatları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Tarihi bir rekor kırarak 10 TL'yi gören doların son durumu merak ediliyor. Peki Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç TL? 13 Kasım 2021 Canlı Dolar fiyatı… Detaylar haberimizde…

3 Saat Önce
2021-11-13 07:38:11
Dolar 10 lirayı aşmıştı! Dolar ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL? 13 Kasım 2021 Dolar fiyatları

Döviz kurunu yakından takip eden vatandaşlar “Dolar fiyatları ne kadar? Bugün dolar ne kadar? 1 Dolar kaç TL? Dolar 10 lira mı?” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 13 Kasım 2021 Canlı Dolar fiyatları…

DOLAR KAÇ TL? 13 KASIM 2021 DOLAR KURU

13 Kasım 2021 son dakika dolar kuru bilgileri şöyle;

Dolar/TL kuru 13 Kasım 2021 saat 07:30 itibariyle

Alış: 9,9853 TL

Satış: 10,0141 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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