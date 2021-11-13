Dolar 10 lirayı aşmıştı! Dolar ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL? 13 Kasım 2021 Dolar fiyatları

Döviz kurunda yaşanan hareketlilik dolasıyla dolar fiyatları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Tarihi bir rekor kırarak 10 TL'yi gören doların son durumu merak ediliyor. Peki Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç TL? 13 Kasım 2021 Canlı Dolar fiyatı… Detaylar haberimizde…