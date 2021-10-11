DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2021 KYK burs başvuruları başladı mı? Burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Taliban heyeti ilk kez Türkiye’de: Bakan Çavuşoğlu ile kritik görüşme
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu
Gram altın zirveye yaklaşıyor
Hande Fırat kaza geçirdi!
Yan etkisi olmayan ağrı kesme yöntemi
Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu'nun ölüm nedeni nedir? Esra Hankulu öldürüldü mü?
İngiliz bilim insanları açıkladı: Hastalık vahşi hayvanlara sıçradı!
İstanbullular müjde! Artık kesintisiz kullanabilecekler
İş imkanı yüksek AÖF 4 yıllık bölümler | AÖF (Açıköğretim) atanması kolay 4 yıllık bölümler
ABD'de gıda enflasyonu son 10 yılın zirvesinde
HSK’da üst düzey istifa!
Hamit Kocabey kimdir? HSK üyesi Hamit Kocabey istifa mı etti?
Bitcoin'de yükseliş sürüyor, tüm zamanların rekorunu kırabilecek mi?
Çiftçiye saldıran kurt kuduz çıktı, ilçe 6 aylık karantinaya alındı

TIMETURK / EKONOMİ / Dolar 10 lira olur mu?

Dolar 10 lira olur mu?

Dolar/TL kurundaki yükselişin geçen hafta yeni zirve denemeleriyle birlikte 9 lira seviyesine yaklaşması, 'Kurda yeni eşik 10 lira mı?' sorusunu akla getirirken, piyasa yorumcuları bu eşine hemen ulaşılmayacağı kısa bir süre için kazançtan kaynaklı sarışların olacağı görüşünü dile getiriyor.

3 Gün Önce
2021-10-11 22:38:42
Dolar 10 lira olur mu?

TİMETÜRK - Ekonomi

Geçen hafta kurdaki ilk destekler 8.90-8.88 seviyelerinde görülürken, sonraki destek noktaları 8.84-8.82 ve 8.76 seviyelerinde seyretti. İlk dirençler ise hafta sonunda 8.97-9.00 seviyelerinde görüldü. Bu seviyelerde kâr satışlarının öne çıkmasının kaçınılmaz olduğunu dile getiren uzmanlara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Piyasası Kurulu'nun reel faizle ilgili alacağı karar süreci etkileyecek. 9.00 seviyesinin aşılması durumunda Merkez Bankası'nın müdahale ihtimalimin gündeme gelmesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydeden uzmanlar, 9.10 ve 9.17-9.20 seviyelerine ulaşılması durumunda yılsonu beklentilerinde revizyona gidilmesi zorunluluğunun doğacağına, böyle bir durumda ekonomi yönetiminin yeni kararlarla sıkılaştırma tedbirlerini gündeme getireceğine dikkat çekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş