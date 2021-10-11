Dolar 10 lira olur mu?

Dolar/TL kurundaki yükselişin geçen hafta yeni zirve denemeleriyle birlikte 9 lira seviyesine yaklaşması, 'Kurda yeni eşik 10 lira mı?' sorusunu akla getirirken, piyasa yorumcuları bu eşine hemen ulaşılmayacağı kısa bir süre için kazançtan kaynaklı sarışların olacağı görüşünü dile getiriyor.

TİMETÜRK - Ekonomi

Geçen hafta kurdaki ilk destekler 8.90-8.88 seviyelerinde görülürken, sonraki destek noktaları 8.84-8.82 ve 8.76 seviyelerinde seyretti. İlk dirençler ise hafta sonunda 8.97-9.00 seviyelerinde görüldü. Bu seviyelerde kâr satışlarının öne çıkmasının kaçınılmaz olduğunu dile getiren uzmanlara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Piyasası Kurulu'nun reel faizle ilgili alacağı karar süreci etkileyecek. 9.00 seviyesinin aşılması durumunda Merkez Bankası'nın müdahale ihtimalimin gündeme gelmesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydeden uzmanlar, 9.10 ve 9.17-9.20 seviyelerine ulaşılması durumunda yılsonu beklentilerinde revizyona gidilmesi zorunluluğunun doğacağına, böyle bir durumda ekonomi yönetiminin yeni kararlarla sıkılaştırma tedbirlerini gündeme getireceğine dikkat çekiyor.

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