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TIMETURK / EKONOMİ / Doktora zam düzenlemesi geri çekildi

Doktora zam düzenlemesi geri çekildi

Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, Sanayi Komisyonu'nda görüşülerek kanun teklifinden çıkarıldı.

45 Dakika Önce
2021-12-12 14:41:11
Doktora zam düzenlemesi geri çekildi

Sağlık personellerinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleriyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 6 madde içeren düzenlemenin Sanayi Komisyonu'nda görüşülerek kanun teklifinden çıkarıldığı bildirildi.

CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın aktardığı bilgiye göre; Ya 23 Aralık'ta bütçe mesai sonrası yeni bir önerge eklenebilir. Ya da 2023 yılında yeni bir yasa eklenebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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