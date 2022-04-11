Doktor Muhammet Özgehan Yılın Doktoru ödülünün sahibi oldu

Merkezi Amerika’da bulunan Doktorların Seçimi Derneği’nce belirlenen “tüm dünyada en iyi 100 doktor listesi”ne girmeyi başaran tek Türk hekim olan Doktor Muhammet ÖZGEHAN Ankara’ya Değer Katanlar Ödüllerinde Yılın Doktoru Ödülünü kazandı.

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği (AGYD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Ankara'ya Değer Katanlar Ödül Töreni” 30 Mart 2022 tarihinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Türkiye güzellerinden Nefise Karatay ile TRT'nin duayen spikerlerinden Zafer Kiraz'ın gerçekleştirdiği törene; basın, bürokrasi, iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Ödül töreninde konuşma yapan Doktor Muhammet ÖZGEHAN, eğitim hayatını da geçirdiği Ankara'da bu alanda ödüle layık görülmekten mutlu olduğunu belirtti.

DOKTOR MUHAMMED ÖZGEHAN SAĞLIK TURİZMİNDE ANKARA'NIN EN ÖNEMLİ TEMSİLCİSİ

Türkiyedünyanın birçok ülkesinden sağlık turisti ağırlıyor. Her yıl Türkiye'ye 500 bin kişi saç ekimi için geliyor. Ankara'nın sağlıkta büyük bir potansiyel taşıdığını belirten ÖZGEHAN, Ankara'nın sağlık alanında bir marka haline getirilmesini gerektiğini belirtti. Doktor Muhammet ÖZGEHAN, Ankara'nın sağlık sektörü imkânları ve turizm potansiyelinin artırılmasının Ankara ekonomisi açısından da önemli olduğunu söyledi.

Doktor Muhammet ÖZGEHAN'ın saç ekimi operasyonu gerçekleştirdiği hastaların büyük çoğunluğu yurtdışından gelmektedir.

DOKTOR MUHAMMET ÖZGEHAN KİMDİR

Saç hastalıkları ve saç ekimi cerrahisi alanında çalışmalarını sürdüren Dr. Muhammet ÖZGEHAN, 2014 yılında Tripaesthetic markasını kurdu. 40 ülkeden 10.000'nin üstünde hastaya saç ekim cerrahisi uygulaması yaptı. Sağlık turizmi ile Ankara'da binlerce yabancı hastanın da tercihi olan Doktor Muhammet ÖZGEHAN halen Tripaesthetic markasıyla özel kliniğinde saç hastalıkları tanı ve tedavisi ile saç ekimi uygulamaları yapmaktadır.

ÖZGEHAN aynı zamanda Trichology Saç ve Saçlı Deri Hastalıkları Derneğinin de kurucu başkanıdır.

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