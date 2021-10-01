Doğu Karadeniz'de 4 ilden 1 milyar doları aşan ihracat

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden, bu yılın ocak-eylül döneminde gerçekleştirilen ihracat, 1 milyar 60 milyon dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, sorumluluk alanlarındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın 9 aylık döneminde gerçekleştirilen ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 1 milyar 59 milyon 707 bin 495 dolara yükseldiğini bildirdi.

Kalyoncu, Trabzon'dan yapılan ihracatın bu dönemde geçen yıla göre yüzde 2 artışla 807 milyon 518 bin 562 dolara ulaştığını vurguladı.

Söz konusu dönemde, Artvin'den gerçekleştirilen ihracatın yüzde 5 düşüşle 41 milyon bin 299 dolara gerilediğini belirten Kalyoncu, Rize'den yapılan ihracatın yüzde 45 artışla 158 milyon 285 bin 906 dolar, Gümüşhane'den yapılan ihracatın da yüzde 60 artışla 52 milyon 901 bin 728 dolara yükseldiğini aktardı.

Kalyoncu, anılan dönemdeki ihracatın 531 milyon 551 bin 531 dolarlık kısmını fındık ve mamulleri, 143 milyon 480 bin 924 dolarlık kısmını yaş meyve ve sebze ürünleri, 143 milyon 171 bin 967 dolarlık kısmını ise maden ve metal ürünlerinin oluşturduğuna dikkati çekti.

Doğu Karadeniz'den bu yılın 9 ayında 128 ülkeye ihracat yapıldığına işaret eden Kalyoncu, "İlk 5 ülke ise sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan olmuştur. Bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artmış, Rusya Federasyonu'na ihracatta yüzde 35 ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracatta ise yüzde 47 artış sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

Kalyoncu, bölgeden yapılan ihracatın 1 milyar dolar sınırını aşmış olmasının gurur verici olduğunu kaydetti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.