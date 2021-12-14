Dogecoin nedir? Dogecoin nasıl alınır?

Dogecoin fiyatlarında hızlı yükseliş yaşandı. Dogecoin'in kurucusu kim? DOGE'nin kripto paradan farkı nedir? DOGECOİN nasıl alınır?

Dogecoin fiyatlarında hızlı yükseliş yaşandı. Dogecoin'in kurucusu kim? DOGE'nin kripto paradan farkı nedir? DOGECOİN nasıl alınır?

Dogecoin fiyatlarında hızlı yükseliş yaşandı. Dogecoin'in en büyük savunucularından olan Elon Musk, Dogecoin ile Tesla'nın ürettiği ürünlerin satışının gerçekleşebileceğine dair tweet bu süreçte önemli rol oynadı.

Dogecoin nedir?

Dogecoin, Bitcoin veya Ethereum'dan çok daha küçük bir piyasa değerine sahip.

CoinMarketCap.com kripto para borsasında Dogecoin, en büyük 17. sanal para olarak yer alıyor.

Dogecoin (DOGE) 2013 yılının Aralık ayında ortaya çıktı.

Dogecoin'in kurucusu kim?

Dogecoin (DOGE) Jackson Palmer ve Billy Markus tarafından üretilmiştir. Ocak 2014'te bu para birimi ulaştığı toplam işlem hacmi ile Bitcoin de dahil olmak üzere çok sayıda kripto para birimini geride bırakarak dikkati çekti.

DOGE teknolojisi

Dogecoin (DOGE), blockchain teknolojisinde bir yenilik çıkarma amacı olmadığı için transferleri, Litecoin kripto para biriminin kurduğu blockchain ağı üzerinden gerçekleştirilmekte. Litecoin ağında yapılan güncellemeler Dogecoin (DOGE) ağı için de geçerli.İlk ortaya çıktığında Dogecoin (DOGE) yatırım amacıyla her bir blok madenciliği için kullanıcıya rastgele bir ödül verilmekte iken ilerleyen zamanlarda bu ödül statik hale dönüştürülmüştür.

DOGE'nin kripto paradan farkı nedir?

Dogecoin (DOGE)'i diğer kripto para birimlerinden ayıran en önemli özellik deflasyonist değil enflasyonist olması. Dolaşımdaki Dogecoin (DOGE) ile ilgili herhangi bir sınırlama yoktur. Bitcoin ve benzeri para birimleri sınıra ulaştığında madenciliğe devam etmek bir süre sonra karlı hale gelmeyecektir. Bu nedenle Dogecoin (DOGE) uzun vade işlemleri açısından da avantajlı.

DOGECOİN nasıl alınır?

Kripto para yatırımı yapmak için ya madencilik yapılır ya da bu işlemler özel olarak oluşturulmuş kripto para borsası kullanmak gerekir.Türkiye'de, Türk Lirası ile Dogecoin satın almak zannedildiğinin aksine çok kolay ve hızlı bir işlem. Herhangi teknik bir bilgiye ve resmi evrağa ihtiyaç duymadan Dogecoin satın alabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.