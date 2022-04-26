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TIMETURK / EKONOMİ / Dogecoin, Elon Musk'ın Twitter'ı almasıyla uçuşa geçti!

Dogecoin, Elon Musk'ın Twitter'ı almasıyla uçuşa geçti!

Elon Musk'ın hisse başına 54,20 dolar ile 44 milyar dolara Twitter'ı satın alması, Elon Musk'ın gözdesi Dogecoin'i yükseltti.

25 Dakika Önce
2022-04-26 10:15:49
Dogecoin, Elon Musk'ın Twitter'ı almasıyla uçuşa geçti!

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma girişimi olumlu sonuçlanınca Dogecoin'de yüzde 25 yükselişle 0.1577'e çıktı.

Elon Musk ile Twitter yönetimi pazar günü biraraya gelmiş ve 2 gün süren görüşme sonucunda pazartesi günü Twitter yönetimi, şirketi 44 milyar dolara Elon Musk'a satmayı kabul ettiklerini açıklamıştı. .

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