Dogecoin, Elon Musk'ın Twitter'ı almasıyla uçuşa geçti!
Elon Musk'ın hisse başına 54,20 dolar ile 44 milyar dolara Twitter'ı satın alması, Elon Musk'ın gözdesi Dogecoin'i yükseltti.
2022-04-26 10:15:49
Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma girişimi olumlu sonuçlanınca Dogecoin'de yüzde 25 yükselişle 0.1577'e çıktı.
Elon Musk ile Twitter yönetimi pazar günü biraraya gelmiş ve 2 gün süren görüşme sonucunda pazartesi günü Twitter yönetimi, şirketi 44 milyar dolara Elon Musk'a satmayı kabul ettiklerini açıklamıştı. .
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