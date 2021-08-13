DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'Sisi rejimi, Sina Yarımadası'nda soykırım yapıyor'
Resmen duyurdular! İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü
İkinci el otomobil fiyatları ucuzladı mı? 2. el araç fiyatları düştü mü?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt'a gidiyor
Ejderha tasvirlerine çok benzeyen uçan sürüngen keşfedildi
Pakistan’dan nükleer kapasiteli balistik füze denemesi
Sel bölgesine yardım nasıl gönderilir? Kastamonu Bozkurt, Sinop ve Bartın'a nasıl yardım edilir?
ÖTV indirimi hangi araçlar için geçerli? Sıfır araç fiyatları düştü mü?
Sel bölgesine ne kadar yağmur yağdı? Kastamonu Bozkurt, Sinop, Bartın yağış miktarı ne kadar?
Taliban'ın ele geçirdiği vilayet sayısı 15'e yükseldi
'Uzun soluklu, kalıcı bir strateji geliştirilmezse Türkiye felâkete sürüklenir…'
Yurt içi piyasalar ödemeler dengesi verilerine odaklandı
Kastamonu Bozkurt'ta ölü sayısı kaç oldu? Selde kaç kişi kayıp?
Marmara Bölgesi'nde hava nasıl olacak?
Pakistan büyük güne hazırlanıyor

TIMETURK / EKONOMİ / Dogecoin, bir hafta içinde yüzde 41 oranında değer kazandı

Dogecoin, bir hafta içinde yüzde 41 oranında değer kazandı

DOGE yatırımcıları için rüya gibi bir hafta oldu. Dogecoin, son yedi gün içinde %41 oranında değer kazandı. Bu performansı ile DOGE, Bitcoin ve Ethereum’u geride bırakmayı başardı.

2 Saat Önce
2021-08-13 08:18:56
Dogecoin, bir hafta içinde yüzde 41 oranında değer kazandı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

DOGE yatırımcıları için rüya gibi bir hafta oldu. Dogecoin, son yedi gün içinde %41 oranında değer kazandı. Bu performansı ile DOGE, Bitcoin ve Ethereum'u geride bırakmayı başardı.

Kripto para piyasası, Mayıs ayından bu yana ilk kez toplam 2 trilyon Dolarlık bir piyasa değerine ulaşırken; sevilen kripto para Dogecoin de ciddi değer kazanıyor. CoinGecko'ya göre Doge, son 24 saatte %12 değer kazandı ve mevcut fiyatı olan 0.28 Dolar seviyesine ulaştı..

Dogecoin Yeniden Ay'a Gidecek mi?

Buna ek olarak DOGE, son yedi gün içinde %41'lik bir fiyat artışı kaydetti. Aynı süreçte Bitcoin %21, Ethereum ise %29 oranında arttı. DOGE, kısa vadeli kazanımlar söz konusu olduğunda her ikisini de geride bırakmayı başardı. Hem Dogecoin hem de köpeklerden ilham alan bir diğer Ethereum tabanlı şaka tokeni Shiba Inu (SHIB), Pazartesi gününden bu yana benzer yukarı yönlü fiyat hareketleri bildirdi. Bu süreçte Dogecoin %27 yükselirken; Shiba Inu da %24 oranında arttı..

Cardano ve MATIC de Yükseliyor

Öte yandan Cardano (ADA), yakında akıllı sözleşmelerin piyasaya sürüleceğinin duyurulmasının ardından son 24 saat içinde %21 oranında artarak 1.86 Dolar fiyatına ulaşarak dikkat çekti. Bu gelişim, Cardano'nun lider dapp geliştirme platformu olarak Ethereum'a meydan okumayı amaçladığının önemli bir göstergesi olarak görülebilir. CoinGecko'ya göre Cardano'nun fiyatı, son bir haftada yaklaşık %36 oranında arttı. Son olarak Ethereum tabanlı Dapps ve NFT'lere hizmet vermek için tasarlanmış bir katman-2 ölçeklendirme çözümü olan Polygon (MATIC), son zamanlarda önemli bir fiyat artışı yaşıyor. MATIC'in fiyatı son 24 saatte %22 artışla 1.36 Dolara yükseldi; ve bugün itibariyle haftalık kazancı da %33 seviyesine ulaştı..

Kaynak: limenya.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş