Dogecoin, bir hafta içinde yüzde 41 oranında değer kazandı

DOGE yatırımcıları için rüya gibi bir hafta oldu. Dogecoin, son yedi gün içinde %41 oranında değer kazandı. Bu performansı ile DOGE, Bitcoin ve Ethereum’u geride bırakmayı başardı.

DOGE yatırımcıları için rüya gibi bir hafta oldu. Dogecoin, son yedi gün içinde %41 oranında değer kazandı. Bu performansı ile DOGE, Bitcoin ve Ethereum'u geride bırakmayı başardı.

Kripto para piyasası, Mayıs ayından bu yana ilk kez toplam 2 trilyon Dolarlık bir piyasa değerine ulaşırken; sevilen kripto para Dogecoin de ciddi değer kazanıyor. CoinGecko'ya göre Doge, son 24 saatte %12 değer kazandı ve mevcut fiyatı olan 0.28 Dolar seviyesine ulaştı..

Dogecoin Yeniden Ay'a Gidecek mi?

Buna ek olarak DOGE, son yedi gün içinde %41'lik bir fiyat artışı kaydetti. Aynı süreçte Bitcoin %21, Ethereum ise %29 oranında arttı. DOGE, kısa vadeli kazanımlar söz konusu olduğunda her ikisini de geride bırakmayı başardı. Hem Dogecoin hem de köpeklerden ilham alan bir diğer Ethereum tabanlı şaka tokeni Shiba Inu (SHIB), Pazartesi gününden bu yana benzer yukarı yönlü fiyat hareketleri bildirdi. Bu süreçte Dogecoin %27 yükselirken; Shiba Inu da %24 oranında arttı..

Cardano ve MATIC de Yükseliyor

Öte yandan Cardano (ADA), yakında akıllı sözleşmelerin piyasaya sürüleceğinin duyurulmasının ardından son 24 saat içinde %21 oranında artarak 1.86 Dolar fiyatına ulaşarak dikkat çekti. Bu gelişim, Cardano'nun lider dapp geliştirme platformu olarak Ethereum'a meydan okumayı amaçladığının önemli bir göstergesi olarak görülebilir. CoinGecko'ya göre Cardano'nun fiyatı, son bir haftada yaklaşık %36 oranında arttı. Son olarak Ethereum tabanlı Dapps ve NFT'lere hizmet vermek için tasarlanmış bir katman-2 ölçeklendirme çözümü olan Polygon (MATIC), son zamanlarda önemli bir fiyat artışı yaşıyor. MATIC'in fiyatı son 24 saatte %22 artışla 1.36 Dolara yükseldi; ve bugün itibariyle haftalık kazancı da %33 seviyesine ulaştı..

Kaynak: limenya.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.