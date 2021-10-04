Dogecoin artık Elon Musk’tan çok etkilenmiyor

Tesla CEO’su Elon Musk, Floki isimli Shiba Inu yavrusunun bir fotoğrafını yayınladı. Musk, resmi önceden yayınlayacağını duyurmuştu, buna rağmen fotoğraf, kripto para birimleri fiyatlarına çok ufak etkide bulundu.

Tesla CEO'su Elon Musk, Floki isimli Shiba Inu yavrusunun bir fotoğrafını yayınladı. Musk, resmi önceden yayınlayacağını duyurmuştu, buna rağmen fotoğraf, kripto para birimleri fiyatlarına çok ufak etkide bulundu. Bu Musk'ın artık meme coin'leri etkileyemediğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

'coinkolik.com'un haberine göre; Musk tarafından aktif olarak tanıtılan en popüler meme para Dogecoin, milyarderin tweet'inin ardından %3.49 yükseldi ancak Bitcoin‘in zayıflığı nedeniyle kazançlarını hızlı bir biçimde sildi. DOGE şu anda kırmızı bölgede işlem görüyor.



Aynı şekilde SHIB ve FLOKI de etkiyi çabucak yitirdi. Floki Inu bile , Musk'ın tweet'i nedeniyle elde ettiği yüzde 40'lık yükselişten sonra düşmeye başladı.

Meme coin'lerin gösterdiği bu yetersiz yükselişler, Musk'ın etkisinin yavaş yavaş söndüğünü gösteriyor. Nisan ortasındaki Dogecoin çılgınlığının zirvesi sırasında, DOGE Musk'ın tek bir tweet'i nedeniyle 1 günde yüzde 100 yükselmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.