Doğan Holding'den Karel hamlesi

Doğan Holding'den KAP'a yapılan açıklamada gruba ait Öncü Girişim'in, Karel Elektronik'e ait yüzde 40 hisseyi 728,8 milyon TL bedelle satın almak için anlaştığı bildirildi.

Doğan Holding'den KAP'a yapılan açıklamada grubun girişim sermayesi şirketi Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın, Karel Elektronik'in yüzde 40'ını 728,8 milyon TL'ye satın almada anlaştığı bildirildi.

Öncü Girişim, işlem için 670 milyon TL'yi satıcı hissedara ödeyecek, 58,8 milyon TL ise yapılması planlanan sermaye artırım işleminde satıcı hissedarlar adına ödenecek. Kapanış işlemleriyle birlikte Karel'in sermayesi yüzde 101,5 oranında ve bedelli artırılarak 402,9 milyon TL'ye çıkarılacak.

Açıklamada “202,9 milyon TL tutarındaki bedelli sermaye artışının ortaklara rüçhan hakları kısıtlanmaksızın hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden (1,00 TL) kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılması planlanmaktadır” ifadesi kullanıldı. İşlem hisse başına 9,11 liradan gerçekleşecek.

Karel Elektronik hisseleri salı gününü 13,94 liradan kapamıştıİşlemle eş zamanlı olarak Karel, Daiichi Elektronik'in yüzde 75'ini devralmada anlaştı.

Kaynak: bloomberght.com .