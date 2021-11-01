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TIMETURK / EKONOMİ / Doğalgazda sanayi tarifesine dev zam!

Doğalgazda sanayi tarifesine dev zam!

Doğalgazdan elektrik üreten santrallerin kullandığı doğalgaz yüzde 47, sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı ise yüzde 48 zamlandı. Konutta kullanılan doğalgazda ise fiyat değişmedi.

3 Saat Önce
2021-11-01 08:32:14
Doğalgazda sanayi tarifesine dev zam!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde kasım ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Doğalgazda kasım ayı için mesken tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri için geçerli olacak tarifeye yaklaşık yüzde 48, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise yaklaşık yüzde 46 zam yapıldı. Konutta kullanılan doğalgazda ise fiyat değişmedi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre BOTAŞ; konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira olarak sabit kaldı.

SERBEST TÜKETİCİLER, SANAYİ ABONELERİ VE ELEKTRİK ÜRETEN ŞİRKETLERE YAKLAŞIK YÜZDE 50 ZAM

Kasımda yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan serbest tüketicilerin kullandığı 1000 metreküp doğalgazın fiyatı ekim ayına göre yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin 500 liraya çıktı.

Söz konusu ayda organize sanayi bölgesi veya kullanıcı birliği abonelerinin tükettiği 1000 metreküp doğalgazın fiyatı ise yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin 482 liraya yükseldi.

Ayrıca elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğalgazın fiyatı yaklaşık yüzde 46 artışla 4 bin lira oldu.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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