Doğalgazda herkesin yaptığı hata cepleri yakıyor

Vatandaşlar doğal gaz faturalarını hafifletmek için tasarruf yolları arıyor. İşte kombi bakımı ve ayarıyla ilgili tüm merak edilenler...

Hemen hemen her evde olan ve büyük bir rahatlık sağlayan kombilerin bakımı her sene kışa girerken yapılmalıdır. Eğer düzenli olarak doğalgaz ve kombiye bakım yaptırırsanız bütün yıl sorunsuz eviniz ısıtabilirsiniz. Ayrıca kombilerin sorunsuz ve uzun ömürlü çalışacak kalitede olmasını istiyorsanız bu bakımların neler olduğunu bilmenizde fayda var.

Kombi bakımının düzenli yaptırılması ve bu hassasiyetin devam ettirilmesi hem sizin hem de kombinizin sağlığı açısından oldukça önemlidir. İşte kışın kombi bakımı sağlamanın yolları ve püf noktaları...

KOMBİ BAKIMI NASIL YAPILIR?

- Her yıl kışa girmeden senede bir kere kombinizi dörde dörtlük bir bakımdan geçirmelisiniz. Özellikle kış mevsiminde herhangi bir arıza yaşanmaması için bakım için daha yoğun bir bakıma girişilmelidir.

- Kombilerin ve peteklerin bakımları düzenli yapıldığında kombiyi ısınmak için yaktığımızda yüzde 30 gibi bir tasarruf sağlamaktadır.

- Kombi aldığınız zaman yüksek verim sağlayıp sağlamadığına dikkat ederek satın alınız. Tasarruf ve deneyimi bir arada tutan yoğuşmalı kombiler, hem çevrenizin hem de bütçenizin dostu olacaktır.

- Kombilerinin yazın filtresini sık sık yaptırmanız gerekmektedir. Soğuk olduğunda ise daha fazla filtre kontrolü yapılmalıdır. Filtre temizliğinin yapılmaması sağlık açısından kötü sonuçlara doğurabilir.

YOĞUŞMALI KOMBİ DERECESİ KAÇ OLMALI?

Bir evin ideal sıcaklığı her odada aynı derecede olmamaktadır.

Oturma odası, salon, yatak odası ve mutfak için ideal sıcaklık değeri 20 derece olmalı,

Antre, hol ve koridor için ideal sıcaklık değeri 15 derece olmalı,

Banyoda ise ideal sıcaklık değeri 24 derece olmalıdır.

Tam yoğuşmalı kombilerde 50 derece ve altında ayarlarsanız tasarruflu şekilde kullanabilirsiniz.

Yoğuşmalı kombilerde sıcaklık arttığı zaman ise cihazın yoğuşma oranı düşmeye başlar. Ama kışın en soğuk günlerde kombinizi düşük derecede çalıştırmak cihazın daha fazla enerji tüketmesine yol açarak doğalgaz faturanızın daha yüksek gelmesine neden olabilir. Bu yüzden en soğuk dönemlerinde kombi derecesinin 50 civarında aynı ayarda bırakmanız faturanızın daha düşük gelmesini sağlayacaktır.

Ayrıca yoğuşmalı kombilerde odalarda yer alan peteklerin boylarını da dikkat etmek gerekiyor. Kombinin daha düşük sıcaklıklarda çalışarak sürekli yoğuşma yapabilmesi için radyatörlerin daha geniş veya daha uzun olması gerekiyor. Buna göre seçmeniz daha doğrudur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.