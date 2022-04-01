Doğalgaza zam! Son Dakika: Doğalgaza ne kadar zam geldi? Doğalgaza yüzde kaç zam geldi?

Doğalgaza zam! Doğalgazda, nisan ayının ilk gününden itibaren mesken abonelerinin, sanayi abonelerinin ve elektrik üretim amaçlı abonelerin tarifelerine zam yapıldı. BOTAŞ tarafından yapılan açıklama, gündemdeki yerini aldı. Peki ama doğalgaza ne kadar zam geldi? Doğalgaza yüzde kaç zam geldi? İşte detaylar...

Doğalgazda, nisan ayının ilk gününden itibaren mesken abonelerinin, sanayi abonelerinin ve elektrik üretim amaçlı abonelerin tarifelerine zam yapıldı. BOTAŞ tarafından yapılan açıklama, gündemdeki yerini aldı. Peki ama doğalgaza ne kadar zam geldi? Doğalgaza yüzde kaç zam geldi? İşte detaylar...

Doğalgaza ne kadar zam geldi?

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre doğalgaza zam geldi. Nisan ayının ilk gününden itibaren geçerli olacak olan zam; mesken abonelerinin tarifesine yüzde 35, sanayi abonelerinin tarifesine yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 44,30 olarak yansıyacak.

Zammın nedeni olarak piyasalardaki dalgalanma gösterildi.

Doğalgaza yüzde kaç zam geldi?

Yapılan açıklamanın ardından;

- mesken abonelerinin tarifesine %35

- sanayi abonelerinin tarifesine %50

-elektrik üretim amaçlı abone tarifelerine %44 zam yapılacak. .