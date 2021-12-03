Doğalgaza zam mı geldi? Evde kullanılan doğal gaz zamlandı mı? Döviz kurlarında yaşanan artış sonrası enerji ürünlerine peş peşe zam geldi. Benzini motorin ve LPG'ye gelen zamların ardından vatandaşlar evde kullanılan doğalgaza zam yapılıp yapılmayacağını da merak ediyor. Son gelen bilgiye göre doğalgazdan elektrik üreten santrallerde ve sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 20 zamlandı. Evlerde kullanılan doğalgaz ise zam gelmedi.

Döviz kurlarında yaşanan artış sonrası enerji ürünlerine peş peşe zam glirken vatandaşlar da Doğalgaza zam mı geldi? Evde kullanılan doğal gaz zamlandı mı? sorusunu sormaya başladı. Doğalgaz fiyatlarında artış olduğu açıklandı. Ancak bu artış konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatlarına yansımayacak.

Doğalgaza zam mı geldi?

Son gelen bilgiye göre doğalgazdan elektrik üreten santrallerde ve sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 20 zamlandı. Evlerde kullanılan doğalgaz ise zam gelmedi.

Evde kullanılan doğal gaz zamlandı mı?

BOTAŞ Aralık ayı doğalgaz tarifesini yayınladı. Tarifede konutlarda kullanılan doğalgaza zam yapılmadı. Büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanan doğalgaza yüzde 20 zam yapıldı. Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesi de yüzde 20 oranında arttı. Konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatları ise değişmedi.

Doğalgaz nedir?

Doğal gaz yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Bir petrol türevidir. Yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı alır. Doğal gazın büyük bölümü (%70-90'ı), Metan gazı (CH4) adı verilen hidrokarbon bileşiğinden oluşur. Diğer bileşenleri; etan (C2H6), propan(C3H8), bütan (C4H10) gazlarıdır. İçeriğinde eser miktarda karbondioksit (CO2), azot (N2), helyum(He) ve hidrojen sülfür (H2S) de bulunur. Doğal gaz konvansiyoneldir ve konvansiyonel olmayan doğal gaz türleri arasında kaya gazı, kum gazı ve kömür gazı bulunur.

Doğal gazı oluşturan hidrokarbon bileşikleri, yeraltındaki petrolün de bileşenleridir. Doğal gaz geçmişte petrol üretimi esnasında ortaya çıkan yararsız bir atık olarak görülmüş ve petrol üretim tesislerinde yakılarak uzaklaştırılmıştır. Günümüzde ise değerli ve stratejik bir enerji kaynağı olarak sıklıkla evlerde ve endüstride kullanılmaktadır.

Dünya üzerinde Antarktika dışında tüm kıtalarda doğal gaz üretilmektedir. Dünyadaki en büyük üretici Bağımsız Devletler Topluluğu'dur. ABD, Kanada ve Hollanda ve İran da önemli doğal gaz üreticileri ülkelerdendir.

Doğal gazı en verimli ve en ucuz taşıma yöntemi boru hattı kullanımıdır. ABD'de büyük bölümü II. Dünya Savaşı sırasında döşenmiş yaklaşık 3,2 milyon km doğal gaz boru hattı vardır.

Bunun yanında doğal gaz basınçlı tanklarda sıvılaştırılmış olarak da taşınabilir. Sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) taşıma sırasında çok yüksek basınç altında ve düşük sıcaklıklarda tutulması zorunluluğu, bu taşıma yöntemini boru hattı yöntemine göre daha verimsiz kılmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.