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TIMETURK / EKONOMİ / Doğalgaza yüzde 15 zam

Doğalgaza yüzde 15 zam

Doğalgazda eylül ayı için mesken tarifesi sabit kalırken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı.

14 Dakika Önce
2021-09-02 21:30:02
Doğalgaza yüzde 15 zam

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde eylül ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğalgaz için 1488 lira olarak belirlendi.

Bu ay sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife ağustostaki tarifeye göre 1000 metreküp doğalgaz için yüzde 15 artışla 2 bin 50 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğalgaz için ise yine yüzde 15 artışla 2 bin 369 lira oldu.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Yerli kömür fiyatları

Öte yandan Türkiye'de çıkarılan Kütahya, Manisa ve Çanakkale'deki kömür madenlerinde ise 2021 Eylül kömür fiyatları belli oldu.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından açıklanan kömür fiyatları:

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AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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