Doğalgaz yardımı ne kadar? Kimler doğalgaz yardımı alabilir? e-Devlet doğalgaz destek başvurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Doğal Gaz Tüketim Desteği verileceğini duyurdu. Peki doğalgaz desteği kimler alabilir? Doğalgaz yardımı kimlere yapılır? Doğalgaz yardım başvurusu nereden yapılır? E-Devlet doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte doğalgaz desteği ile ilgili detaylar…

Kış aylarına girerken doğalgaz yardımı hakkında detaylar araştırılıyor. Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar, doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır merak ediyorlar.

Doğalgaz yardımı ne kadar?

Doğal Gaz Tüketim Desteği 3 milyar Türk lirası bütçeyle hayata geçirildi. Mart ve nisan dönemini kapsayan ilk döneme ilişkin ödemeler yapılırken, 331 bini aşkın haneye toplamda 114,2 milyon lira destek verildi. Peki doğalgaz yardımı kaç TL?

Doğalgaz yardımı kapsamında yıllık 450 Türk lirası ile 1150 Türk lirası arasında destek ödemesi verilecek. Destekten faydalanmaya hak kazanan vatandaşlar ödemelerini PTT'ye faturalarını ibraz ederek alabilecekler.

e-Devlet doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Doğal Gaz Tüketim Desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Doğalgaz yardımı almak isteyen vatandaşlar 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri doldurarak doğalgaz yardımı başvurularını yapabiliyor.

Kimler doğalgaz yardımı alacak?

Kış aylarına geçerken doğalgaz yardımı başvuru şartları da merak ediliyor. Doğalgaz desteğinden ihtiyaç sahibi olan, doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe ve beldede ikamet eden, doğalgaz aboneliği olan tüm vatandaşlar faydalanabilecek.

Kiracılar doğalgaz yardımı alabilecek mi?

Doğalgaz yardımı almak isteyen vatandaşlar, kiracı olanlar doğalgaz yardımı alabilir mi araştırıyorlar. Doğal Gaz Tüketim Desteği programından daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:



"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."

Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler?

e-Devlet doğalgaz yardımı başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kimler doğalgaz yardımı alabilir merak ediyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin;

Türk vatandaşı olması,

e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,

ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması ve hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi şartları aranıyor. .