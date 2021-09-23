''Doğalgaz ve elektriğe yüzde 15 zam yapılacak'' iddiası

Türkiye'deki doğalgaz ve elektrik fiyatlarının önümüzdeki ay yüzde 15 oranında artacağı iddia edildi.

Reuters'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen 4 kaynak, 1 Ekim'den itibaren doğalgazda yüzde 15, elektrik fiyatlarında ise yüzde 8-15 arasında bir oranda artış beklediklerini aktardı.

Kaynaklar, hükümetin nihai kararı vermesi beklenirken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın zamların ne zaman yapılacağı konusunda hemen yorum yapmadığını belirtti.

Türkiye, ilk gaz sahasının hacimli üretime ulaşmasını beklediği 2025 yılına kadar Rusya, İran ve Azerbaycan'dan ithal edilen gaza neredeyse tamamen bağımlı durumda.

Bu süreçte ülke genelinde tüketimin bu yıl 60 milyar metreküpe (bcm) ulaşması bekleniyor. Bu, hidroelektrik üretimindeki eksiklikleri kapatmak için boş gaz santrallerinin devreye girmesiyle önceki tahminlerden neredeyse beşte bir daha yüksek.

Geçen yıldan bu yana olağan dışı kuraklık koşulları, Türkiye'de hidroenerjinin payını 10 yılın en düşük seviyesine indirdi. Elektrik fiyatlarındaki artışları genellikle dengeleyen elektrik üretiminde baraj ve nehirlerin payı bu yılın ilk sekiz ayında yüzde 20'nin altını gördü. Kaynaklardan ikisi, önümüzdeki birkaç ay içinde daha fazla düşüşün beklendiğini söyledi.

Özel bir elektrik üreticisi, Reuters'a verdiği demeçte, "Hidronun payı bu ay şimdiye kadar yüzde 10. Bu oran, son 10 yılın en düşük seviyesi" dedi.

Artan gaz ve ithal kömür fiyatları, yılın başından bu yana yerel elektrik fiyatlarını toplamda yüzde 45 artırırken, konut kullanımı için düzenlenmiş elektrik fiyatları ise yüzde 22 arttı. Isınmak için doğalgaz kullanan hanelerin faturaları bu yıl yüzde 19 artarken, elektrik santralleri için bu oran yüzde 69'a çıktı.

Kaynaklardan ikisi, Türkiye'de önümüzdeki ay yapılacak fiyat artışlarını büyük olasılıkla kışa doğru daha fazla artışın izleyeceğini bildirdi.

Kaynaklardan biri, "Hiçbir hükümet vatandaşlarına seri fiyat artışları olacağını söylemek istemiyor. Ancak basit matematik, önümüzdeki birkaç ay içinde gaz ve elektrik fiyatlarındaki artışların takip edilmesini gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Elektrik ve doğalgaz, Türkiye tüketici fiyat endeksinin yüzde 4.4'ünü oluşturuyor. Genel olarak yüzde 15'lik bir fiyat artışı, tüketici fiyatlarını 0.7 puan artıracaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.