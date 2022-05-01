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TIMETURK / EKONOMİ / Doğalgaz mayıs tarifesi açıklandı

Doğalgaz mayıs tarifesi açıklandı

Doğal gazda mayıs ayından itibaren geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

2 Saat Önce
2022-05-01 00:46:38
Doğalgaz mayıs tarifesi açıklandı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde mayıs ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine mayısta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 2 bin 511 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğal gaz için 9 bin 450 lira oldu.

Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğal gazın fiyatı da sabit kalarak 10 bin 750 olarak belirlendi. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. AA .

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