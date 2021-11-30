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TIMETURK / EKONOMİ / Doğalgaz ithalatı yüzde 15 arttı, hangi ülkelerden ne kadar ithalat yapıldı?

Doğalgaz ithalatı yüzde 15 arttı, hangi ülkelerden ne kadar ithalat yapıldı?

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 4 milyar 281 milyon metreküp oldu.

2 Saat Önce
2021-11-30 17:19:58
Doğalgaz ithalatı yüzde 15 arttı, hangi ülkelerden ne kadar ithalat yapıldı?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylül ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 628 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 653 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 16,1 ve LNG ithalatı yüzde 9 yükseldi. Böylece toplam doğal gaz ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 4 milyar 281 milyon metreküp oldu.

Eylülde en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 2 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 888,3 milyon metreküple İran, 738 milyon metreküple Azerbaycan takip etti. Bu dönemde Rusya ve İran'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 7,9 ve yüzde 72,5 arttı, Azerbaycan'dan gelen gaz miktarı yüzde 2 azaldı.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 30,8 arttı

Söz konusu dönemde Türkiye'de doğal gaz tüketimi yüzde 23,6 arttı ve 4 milyar 67 milyon metreküp oldu. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 30,8 artışla 1 milyar 865 milyon metreküpe çıktı. Konutlardaki tüketim yüzde 23,5 artarak 304,8 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi ise yüzde 18 artışla 356 milyon metreküp oldu. Geçen yılın son çeyreğinden beri devam eden kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinden sağlanan elektrik üretimindeki düşüş, ağırlıklı olarak doğal gaz santralleriyle ikame ediliyor. Bu durum, elektrik üretim amaçlı doğal gaz tüketimi ve toplam gaz ithalatına artış olarak yansımaya devam ediyor.

Stoklarda 2 milyar 863 milyon metreküp gaz bulunuyor

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artışla 2 milyar 863 milyon metreküp oldu. Doğal gaz stokunun yüzde 88,9'unu 2 milyar 545 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 11,1'ini 317,6 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu.

Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yüzde 5,5 azalış, LNG terminallerinde ise yüzde 162,1 artış gösterdi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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