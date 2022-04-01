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TIMETURK / EKONOMİ / Doğalgaz fiyatlarına zam!

Doğalgaz fiyatlarına zam!

Doğalgaz fiyatlarına 1 Nisan 2022 itibarıyla zam yapıldı.

55 Dakika Önce
2022-04-01 00:45:00
Doğalgaz fiyatlarına zam!

Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış oldu.

Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 35, sanayide kullanılan doğalgaza ise yüzde 50 zam yapıldı.

Elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza ise yüzde 44,3 zam geldi.

NTV .

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