DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Demans (Bunama) Nedir?
Ispanağın besin değerleri ve sağlığa faydaları nelerdir?
Parkinson Hastalığı Nedir? Belirtileri nelerdir?
2022 yeşil enerji bedeli belli oldu
Uzlaştırıcıların 2022 asgari ücret tarifesi belirlendi
BDDK'dan yastık altı altına destek açıklaması
Doğalgaz fiyatlarına zam yapıldı
Elektronik haberleşme; 'kimlik doğrulama' yönetmeliğinde değişiklik
Varlık Barışı süresi uzatıldı
Elektrikte kademeli tarife fiyatları belli oldu
Avrasya Tüneli'nde yüzde 50 gece indirimi!
Minik Asiye'nin durumu iyiye gidiyor
TÜİK'in Resmi İstatistik Programı yayımlandı
İstanbullular yılbaşını nerede kutluyor? Hangi ilçelerde kutlama var? Taksim'de kutlama var mı?
Ekonomiye ‘TL operasyonu’ çeken Türkiye’deki dev holdingler

TIMETURK / EKONOMİ / Doğalgaz fiyatlarına zam yapıldı

Doğalgaz fiyatlarına zam yapıldı

Doğal gazda, ocak ayı için mesken tarifesine yüzde 25, sanayi aboneleri için geçerli tarifeye yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı.

2 Saat Önce
2022-01-01 00:36:53
Doğalgaz fiyatlarına zam yapıldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı, mevcut tarifeye göre yüzde 25 artışla bin metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu.

Ocakta yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan sanayi abonelerinin tarifesinde, bin metreküp gazın fiyatı yüzde 50 artışla 6 bin 300 liraya, elektrik üretim amaçlı tarifede de yüzde 15 artışla 5 bin 520 liraya çıktı.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş