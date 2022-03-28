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TIMETURK / EKONOMİ / Doğalgaz faturası nasıl düşürülür?

Doğalgaz faturası nasıl düşürülür?

Ardı ardına gelen zamlar ve kabaran faturalar sonrası vatandaş tasarruf etmenin yollarını aramaya başladı.

1 Saat Önce
2022-03-28 21:45:56
Doğalgaz faturası nasıl düşürülür?

Gerek havaların soğumaya başlamasi gerekse küresel gelişmeler sonrası emtia piyasasında yaşanan sıkıntılar özellikle doğal gaz faturaları için kritik günlerin habercisi..., Vatandaşlar da faturalarını olabildiğince hafifletmek için tasarruf yolları arıyor. Doğal gaz tüketimini düşürmek için yalıtım ve kombilerde bazı kurallara uymak önemli farklar yaratıyor. İşte dogalgaz faturasını düşürmenin yolları...

ISI YALITIMI İYİ YAPILMALI

Doğalgaz faturasını düşürmek için ilk öncelik evin içerisindeki ısıyı içerde tutmanız gerekir. Sıcaklığı evin içinde tutarsanız ek sıcaklığa gerek kalmaz.

FATURA YÜKSEKLİĞİ YAŞANILAN ŞEHİR

Doğalgaz faturasının yüksek gelmesinin en büyük kaynağı yaşadnilan şehirdir. En büyük ikinci etken de içinde yaşadığınız bina evdir. Evinizin eski, ısı yalıtımının olmaması ve parkelerin verimli olmaması gibi etkenlerden dolayı ne kadar yakarsanız yakın evinizi ısıtamaya bilirsiniz. .

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