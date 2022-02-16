Doğalgaz fatura yardımı desteği 2022 | Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır? sorusu son günlerde doğalgaz faturasını ödemekte zorlanan binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. Hükümet ihtiyaç sahiplerine kömür yardımının dışında doğalgaz fatura yardımı da yapmaya başladığını duyurmuştu. Son gelen zamlardan sonra devletin ihtiyaç sahiplerine elektrik ve doğalgaz faturası desteğini artıracağı beklentisi oluştu. Doğalgaz desteğine başvurabilmek için aranan bazı koşullar var. İşte doğalgaz fatura desteği yardımına dair detaylar...

Doğalgaz fatura yardımı desteği 2022 | Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır? sorusu son günlerde doğalgaz faturasını ödemekte zorlanan binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. Hükümet ihtiyaç sahiplerine kömür yardımının dışında doğalgaz fatura yardımı da yapmaya başladığını duyurmuştu. Son gelen zamlardan sonra devletin ihtiyaç sahiplerine elektrik ve doğalgaz faturası desteğini artıracağı beklentisi oluştu. Doğalgaz desteğine başvurabilmek için aranan bazı koşullar var. İşte doğalgaz fatura desteği yardımına dair detaylar...

Ülkemizde milyonlarca kişi ihtiyaç sahibi olarak hayatlarını devam ettiriyor. Devlet ihtiyaç sahiplerine gıdadan yakacağa kadar pek çok alanda yardım ediyor. Kömür yardımının yanında ihtiyaç sahiplerine doğalgaz fatura yardımı da yapılacağı açıklandı. Faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlar bu gelişme üzerine Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır? Doğalgaz fatura yardımı nasıl alınır ve kimlere verilir? gibi soruları sormaya başladı.

Doğalgaz fatura yardımı desteği 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2022 yılında doğalgaz fatura desteği sağlayacaklarını duyurmuştu. Yanık açıklamasında şunları söylemişti: "Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğal gaz ile ilgili de bir çalışma yaptık. Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğal gaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor. Biraz çerçeveyi genişleterek doğal gaz desteği de vereceğiz. 1,8 milyar lira kömür desteği verdik. doğal gazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz, destekten yararlanabileceklerini düşünüyoruz. Şubat'ın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve Mart ayında destekleri vereceğiz. Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız."

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Doğalgaz fatura yardımı alabilmek için öncelikle ihtiyaç sahibi olmak gerekiyor. İhtiyaç sahibi olduğunu gerekli belgelerle kanıtlayan ve sosyal yardım alan vatandaşlara doğalgaz yardımı yapılacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden yada Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvuruda bulunabilirler. Yardımlar, kişinin PTT kartına destek ödemesi olarak yatırılacaktır.

Doğalgaz fatura desteği başvurusu nereye yapılır?

Başvurular E-devlet üzernden yapıalbilir. Ayrıca sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edilerek de doğalgaz desteği parasını alabilirler.

Doğalgaz desteği ne kadar? 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Uygulama ile hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arası destek sağlanacak." dedi. .