Doğalgaz fatura desteği ne zaman ödenecek? Doğalgaz faturası yadımı ne zaman yatırılacak?

Doğalgaz fatura desteği ne zaman ödenecek? Doğalgaz fatura desteğinin ne zaman yatacağına ilişkin araştımalar başladı. Fatura desteğinden, indirimlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvuru yaptı. Peki ama doğalgaz fatura desteği nasıl ve nereden yapılır? Doğalgaz fatura desteği ödemesi ne zaman hesaplara yatar? İşte detaylar...

Doğalgaz fatura desteği ne zaman ödenecek? Doğalgaz fatura desteğinin ne zaman yatacağına ilişkin araştımalar başladı. Fatura desteğinden, indirimlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvuru yaptı. Peki ama doğalgaz fatura desteği nasıl ve nereden yapılır? Doğalgaz fatura desteği ödemesi ne zaman hesaplara yatar? İşte detaylar...

Doğalgaz fatura desteği ne zaman ödenecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında doğal gaz yardımı da yapılacağını, bu desteğin ısıl haritaya göre belirleneceğini belirterek, "Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak." açıklamasında bulundu.

Söz konusu ödemelerin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağı belirtildi. Bu kapsamda 4 milyon ailenin bütçesinde rahatlama sağlamak amaçlanıyor.

Bakan Yanık; doğal gaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez gerçekleştirileceğini de belirtti. Ödemelerin tarihi henüz verilmedi.

Doğalgaz başvurusu nereden nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet ekranı üzerinden sosyal yardım formunun doldurulmuş olması gerekmektedir. Sosyal yardım formu doldurulmayan vatandaşların başvurusu değerlendirilmeyecektir.

e-Devlet üzerinden doğalgaz yardımı başvurusu yapmak için TIKLAYINIZ... .