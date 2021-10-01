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TIMETURK / EKONOMİ / Doğal gazda sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı

Doğal gazda sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı

Her ayın ilk günü yenilenen doğal gaz tarifesine bu ay yine zam yapıldı. Doğal gazda Ekim ayı için mesken tarifesi sabit kaldı, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye %15 zam yapıldı.

3 Saat Önce
2021-10-01 08:36:42
Doğal gazda sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde Ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Her ayın ilk günü yenilenen doğal gaz tarifesine bu ay yine zam yapıldı.

Doğal gazda Ekim ayı için mesken tarifesi sabit kaldı, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye %15 zam yapıldı.

Tarifeye göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uygulanan satış fiyatı bir önceki ayın tarifesine göre değişmedi ve 1000 metreküp doğal gaz için 1.488 TL olarak belirlendi.

Ekim ayı sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife ise önceki tarifeye göre 1000 metreküp doğal gaz için %15 artışla 2.358 TL, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gaz için ise %15 artışla 2.724 TL oldu.

Konut doğal gaz tarifesi 1 Ocak 2021'den itibaren 2021 yılı Haziran ayına kadar her ay %1'er ve 1 Temmuz2021'de %12 oranında zamlanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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