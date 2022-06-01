Doğal gaza zam

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) konutlarda kullanılan doğal gazın birim fiyatını Haziran ayında yüzde 30 arttırdı. Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın fiyatı da yüzde 16 yükseltildi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) web sitesinde, Haziran ayına ilişkin doğal gaz toptan satış tarifesini yayımladı.

Tarifeye göre BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine Haziran'da uygulayacağı satış fiyatı bin metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira oldu. Mayıs ayına göre bu rakam yüzde 30'luk bir artışa işaret ediyor.

BOTAŞ açıklamasında dünya genelinde artan enerji fiyatlarına işaret edilerek bazı Avrupa başkentlerinde konut doğal gaz birim fiyatlarının Türkiye'ye göre daha yüksek olduğu belirtildi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğal gazın fiyatı ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi. Bu rakam Mayıs ayına göre yüzde 16 artışa işaret ediyor.

Sanayi abonelerinin tarifesi bin metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira olurken önceki aya göre yüzde 10'luk bir artış gerçekleşti.