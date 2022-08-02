Doğal gaza ağustos ayında zam mı geldi? Mesken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye ne kadar zam yapıldı?

Doğal gaza ağustos ayında zam mı geldi? BOTAŞ elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 10 artış yapıldığını açıkladı. Peki mesken ve sanayi abonelerine ne kadar zam geldi? İşte merak edilen BOTAŞ açıklaması ve doğal gaz zammı haberi...

BOTAŞ elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 10 artış yapıldığını açıkladı. Peki mesken ve sanayi abonelerine ne kadar zam geldi? İşte merak edilen BOTAŞ açıklaması ve doğal gaz zammı haberi...

Doğal gaza ağustos ayında zam mı geldi?

BOTAŞ ağustos ayı tarifelerinde güncelleme yapıldığını açıkladı.

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira oldu.

Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yüzde 10 artışla 13 bin 750 olarak belirlendi.

Mesken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye ne kadar zam yapıldı?

Yapılan açıklamalara göre mesken ve sanayi elektriklerinde şu an için bir artış söz konusu değil.