Doğal gaz yardım başvurusu nereden ve nasıl yapılır? e-Devlet kaydı olmayanlar doğalgaz yardım başvurusunu nasıl yapacak?

Doğal gaz yardım başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İhtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen doğal gaz yardımları başladı. Yıl sonuna kadar devam edecek yardımlar için yeni kış dönemi açıklamaları bekleniyor. Peki bu yıl e-Devlet kaydı olmayanlar doğalgaz yardım başvurusunu nasıl yapacak? Doğal gaz yardımı ne zaman, ne kadar veriliyor? İşte detaylar...

İhtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen doğal gaz yardımları başladı. Yıl sonuna kadar devam edecek yardımlar için yeni kış dönemi açıklamaları bekleniyor. Peki bu yıl e-Devlet kaydı olmayanlar doğalgaz yardım başvurusunu nasıl yapacak? Doğal gaz yardımı ne zaman, ne kadar veriliyor? İşte detaylar...

Doğal gaz yardımları başladı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde ödemeleribaşladı.

Doğal gaz yardım başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Doğal gaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvurusu kabul edilen vatandaşlar destekten yararlanmaya hak kazanacak.

e-Devlet kaydı olmayanlar doğalgaz yardım başvurusunu nasıl yapacak?

Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek.

Doğal gaz yardımı ne zaman veriliyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konuyla ilgili; "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteği'nde ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız 450 lira ile 1150 lira arasında değişiyor. Ödemelerimizi iki taksit olarak gerçekleştiriyoruz. Ödemesini yaptığımız ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna göre 225 lira ile 575 lira arasında değişecek." açıklamasını yaptı.