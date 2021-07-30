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TIMETURK / EKONOMİ / Doğal gaz ithalatında artış

Doğal gaz ithalatında artış

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı mayısta 3 milyar 599 milyon metreküpe yükseldi.

4 Saat Önce
2021-07-30 12:38:03
Doğal gaz ithalatında artış

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mayıs ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 150 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 449 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 157,9 artarken, LNG ithalatı yüzde 68,9 düştü. Böylece toplam doğal gaz ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,9 artarak 3 milyar 599 milyon metreküp oldu.

Gaz santrallerinde tüketim artışı sürüyor

Söz konusu dönemde, Türkiye'de doğal gaz tüketimi de yüzde 61,4 arttı ve 3 milyar 642 milyon metreküp oldu.

Geçen yıl koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle ekonomik aktivite yavaşlamış ve tüketimde düşüş görülmüştü. Bu durum, doğal gaz ithalatı ve tüketiminin mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre büyük artış göstermesine neden oldu.

YER ALTI VE LNG STOK MİKTARINDA ARTIŞ

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ise mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artışla 2 milyar 374 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yüzde 91,1'ini 2 milyar 164 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 8,9'unu ise 210 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu.

Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yüzde 14,9 artarken, LNG terminallerinde yüzde 21,2 düşüş gösterdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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