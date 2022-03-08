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TIMETURK / EKONOMİ / Doğal gaz gemisinin Türkiye'ye varış tarihi açıklandı

Doğal gaz gemisinin Türkiye'ye varış tarihi açıklandı

Nijerya'dan hareket eden LNG gemisinin 11 Mart'ta Türkiye'de olması planlanıyor

1 Saat Önce
2022-03-08 00:01:29
Doğal gaz gemisinin Türkiye'ye varış tarihi açıklandı

Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan 25 Şubat'ta yola çıkan "LNG Port Harcourt II" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 11 Mart'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Port Harcourt II" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 11 Mart'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

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Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 25 Şubat'ta Nijerya'dan ayrılan LNG gemisi Cebelitarık Boğazı açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 170 bin metreküp kapasiteli geminin, 11 Mart'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bermuda bayraklı gemi, 2015'te inşa edilmişti. AA

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