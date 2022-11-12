Dizele dev İndirim | Mazot indirim var mı? Mazota (motorin) indirim mi geldi? Akaryakıt ne kadar oldu? 12-13-14-15 Kasım

Dizele dev İndirim | Mazot indirim var mı? Mazota (motorin) indirim mi geldi? Akaryakıt ne kadar oldu? Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasının ardından batı ülkeleri Rusya'nın petrol ve doğalgazına ambargo uyguladı. Ambargo kararının ardından dünya genelinde petrol fiyatlarında yaşanan artışa paralel olarak ülkemizde de benzin ve mazota peş peşe zamlar geldi. Son günlerde brent petrolde yaşanan düşüş akaryakıtta indirim beklentisi oluşturmuştu. Gelen haber ise araç sahiplerini sevindirecek. Peki mazota ne kadar indirim geldi? Mazot indirimi ne zaman, hangi gün? 12-13-14-15 Kasım'da mazota ve benzine indirim var mı?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından dünya genelinde petrol fiyatlarında artış yaşandı. Brent petrol rekor üstüne rekor kırarken bu durum akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Savaşla birlikte yüksek akaryakıt fiyatları enflasyonu da tetikledi. Ülkelerin 2022 yılında en büyük ekonomik savaşı enflasyola oldu. Dünya genelinde petrol fiyataları yükselmeye devam ederken 12 Kasım'da gelen haber araç sahiplerini sevindirdi. Mazot indirim var mı? Mazota (motorin) indirim mi geldi? Akaryakıt ne kadar oldu? soruları benzin ve mazot almak isteyen araç sahipleri tarafından sorulmaya başlandı.

Dizele dev İndirim

Dizel araç sahipleri mazota gelen zamların ardından kontak çevirmeye korkar olmuştu. Son gelen indirim iddiası ise araç sahiplerine heyecana neden oldu. Dizele büyük bir indirimin geleceği iddia edildi. İndirimin 14 Kasım Pazartesi'yi 15 Kasım Salı'ya bağlayan gece olması bekleniyor.

Mazot indirim var mı?

Benzin ve mazota indirim ve zam haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İndirimli akaryakıt almak isteyenleri sevindirecek gelişme ise duyuruldu. NTV'de yer alan iddiaya göre mazota büyük indirim geliyor. İndirim 15 Kasım Salı günü geçerli olacak. İndirimin oranı ise 1,56 TL civarında olması bekleniyor.

Mazota (motorin) indirim mi geldi?

Mazot (motorin) litre satış fiyatına indirim kapıda. İndirimin 15 Kasım'dan itibaren geçerli olacağı iddia edildi. Ancak 15 Kasım'a kadar döviz kurlarında ve brent petrol seviyesinde bir artış yaşanırsa indirim de iptal edilebilir.

Brent petrol ne kadar?

Brent petrol savaş öncesi seviyesine yani 90 doların altına düşmüştü. Ancak OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini azaltma açıklaması sonrası brent petrol yeniden 90 doların sütüne çıktı. 12 Kasım'da brent petrol 95.50 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Mazot ne kadar?

İstanbul / Avrupa 26,33 TL

İstanbul / Anadolu 26,35 TL

Ankara 26,45 TL

İzmir 26,48 TL

Benzin ne kadar?

İstanbul / Avrupa 22,68 TL

İstanbul / Anadolu 22,69 TL

Ankara 22,84 TL

İzmir 22,84 TL