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TIMETURK / EKONOMİ / Diyanet'ten umre fiyatlarına zam!

Diyanet'ten umre fiyatlarına zam!

1 SAR’ın 3,93 TL’den işlem görmesi umre fiyatlarının artmasına neden oldu.

42 Dakika Önce
2022-04-23 12:27:31
Diyanet'ten umre fiyatlarına zam!

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Kovid-19 pandemisi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilemeyen umre 2022 yılında yüzde 150 zamlandı. Diyanet, “Şevval ayı (Ramazan ayının peşinden gelen ay) umre ziyaretleri” için dört asgari ücret tutarında fiyat belirledi. 2019 yılında 7 bin 500 TL olan en düşük umre ücreti, 2022 yılında 18 bin 620 TL (4 bin 750 SAR) oldu.

22 Nisan'da 1 TL karşısında 3,93 TL'den işlem gören 1 SAR'ın umre fiyatlarına etkisi Diyanet'in umre tarifelerine de yansıdı. En düşük umre ücreti SAR üzerinden belirlenen 18 bin 620 TL ile umreye gidenlerin dört kişilik odalarda kalacağı bildirildi. Üç kişilik odalarda kalmak isteyenler için umre ücreti 19 bin 113 TL'ye, iki kişilik odada kalmak isteyenler için ise umre ücretleri 19 bin 564 TL'ye çıktı. Diyanet, çocuk umresi için de fiyat belirledi. Dört kişilik odaların çocuklar için ücreti 16 bin 75 TL oldu.

İlk tur 2 Mayıs'ta

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Şevval ayı umre turlarının' 2 Mayıs, hac seyahatlerinin ise 7 Haziran'dan itibaren başlayacağını açıkladı. İlk tur ziyaretlerinin 10- 21 Mayıs, ikinci tur ziyaretlerinin ise 21 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi. .

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