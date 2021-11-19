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TIMETURK / EKONOMİ / DİSK'ten 5 bin 200 lira asgari ücret talebi

DİSK'ten 5 bin 200 lira asgari ücret talebi

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yoksulluk sınırı, gıda fiyatları artışı ve ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılı asgari ücretinin net 5 bin 200 lira olması gerektiğini söyledi.

2 Saat Önce
2021-11-19 13:54:34
DİSK'ten 5 bin 200 lira asgari ücret talebi

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK-Genel İş Genel Merkezi Toplantı Salonu'nda DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı öncesi 2022 asgari ücretine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Konfederasyonun kurulduğundan beri asgari ücretin insanca yaşanabilecek düzeyde olması için mücadele yürüttüğünü belirten Çerkezoğlu, 2022 yılı asgari ücretine ilişkin hazırladıkları araştırma ve raporu gelecek günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

Çerkezoğlu, bu yıl asgari ücret tespitinin her zamankinden daha erken gündeme geldiğine dikkati çekerek, bunun nedeninin geçim sıkıntısı ve asgari ücretin sembolik ücret üzerinden değil ortalama ücret üzerinden konuşulması olduğunu aktardı.

Asgari ücretin sadece işçinin değil ailesinin de geçim şartları dikkate alınarak adil bir düzeyde belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

"Bütün ücretlere 1000 liralık iyileştirme yapılmalıdır. Ücretlerin asgari ücret kadar kısmı için 1000 lira tutarında vergi ve prim indirimi sağlanmalı ve bu destek Hazine tarafından karşılanmalıdır. Böylece bütün çalışanların ücretlerinde 1000 lira iyileştirme mümkün olacaktır. Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücret net 5 bin 200 lira olmalıdır.

Dört kişilik bir ailenin asgari geçim şartlarını belirleyen yoksulluk sınırının Kasım 2021 itibarıyla 10 bin 200 lirayı aştığı, aralık ayında bunun daha da artacağını öngörerek, bir hanede iki kişi çalıştığında en azından bir yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmeli. Bu nedenle 2022 yılı asgari ücreti en az net 5 bin 200 lira olmalıdır. En düşük emekli aylığı, asgari ücret düzeyine yükseltilmeli."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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