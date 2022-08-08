Dışa bağımlılığı bıçak gibi kesecek! Türkiye'den çığır açacak petrol atağı

Dışa bağımlılığa adeta savaş açan Türkiye her alanda yeni müjdeler için çalışıyor. Dört sondaj gemisi ile denizlerdeki arama faaliyetlerine hız veren Ankara, karada da Cumhuriyet tarihinin en büyük arama kampanyasını başlatmış durumda. Son sekiz ayda 13 ilde 20'ye yakın saha için arama ruhsatı alan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, yıl sonunda günlük petrol üretimini 65 bin varile çıkararak rekor kırmayı hedefliyor.

Denizlerde dört sondaj gemisi ile karış karış arama yapan Türkiye, 540 milyar metreküplük tarihi keşif sonrası karadaki çalışmalarına da hız verdi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı potansiyel gördüğü sahalar için bir bir Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün kapısını çalıyor.

13 İL 20 KUYU...

Öyle ki senenin başından beri kurumun bakanlıktan petrol aramak için talepte bulunduğu il sayısı 13'e çıkarken, saha sayısı ise 20'ye yaklaştı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Cumhuriyet tarihinde kurulmuş en büyük arama kampanyasını başlatan TPAO, 2022 yılında 150'den fazla kuyuda yaptığı aramalarda 62 bin varil ile günlük üretim rekorunu yenilerken hedef ise yıl sonunda bu rakamı 65 bin varile çıkarmak.

İşte TPAO'nın son 8 ay içinde petrol aramak için ruhsat aldığı sahalar ve bulunduğu iller..

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından TPAO'ya en son verilen arama ruhsatı Antalya, Manisa ve Kahramanmaraş-Gaziantep sınırı için verildi.

5 sahada çalışma yapması amacıyla verilen petrol arama ruhsatlarının 5 yıl süreyle geçerli olacağı belirtildi.

Manisa'da karadaki 15 bin 154 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen ruhsat kapsamında TPAO Manisa'da petrol arayacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı iki yıldır Adana'da petrol arama çalışmaları yürütüyor. Çukurova 1 ve Çukurova 2 kuyularında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

REZERV DEĞERİ 1 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kuyulardaki petrol rezervinin bir milyar dolar değerinde olduğunu açıkladı.

Erdoğan, "Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız 2 kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Birisi 425 metre, diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz ekonomik değere sahip petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 yeni kuyu daha açarak, toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu gayretlerimiz neticesinde son 5 yılda ülkemizin yurt içi petrol üretimini günlük 37 bin varilden 60 bin varile yükseltmeyi başardık" dedi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt'in Kurtalan ilçesinde Karabağ-2 petrol kuyusu açarak petrol arayacak.

Döner (Rotary) Sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması çerçevesinde üretim değil, sadece tespit yapılacak.

Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verileceği belirtildi.

TPAO'ya Mardin ve Şırnak illerinde karadaki 12 bin 62 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Ayrıca İndigo Grup Turizm ve Ticaret AŞ'ye Nevşehir'de 30 bin 153 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

88 YIL ARADAN SONRA ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

TPAO'nun, 15 bin 297 hektar alana sahip Siirt, Batman ve Mardin'deki petrol arama ruhsatının süresinin 11 Temmuz 2024'e kadar uzatılmasına karar verildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Basbirin'de 88 yıl aradan sonra yeni bir kuyuda sondaj çalışması yapma kararı aldı.

Bu kapsamda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da harekete geçti.

Midyat ilçesine bağlı Basbirin'de 1930'lu yıllarda yapılan sondaj faaliyetleri, teknik arızalardan dolayı sonlandırılmıştı.

TPAO, Basbirin'de 3 bin 100 derinlikte yeniden sondaj yapmaya başladı.

Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Sulak köyü sınırları içerisinde bir adet tespit kuyusu açılması planlanıyor.

X. Bölge ARİTPO5178 ruhsat numaralı şahıs arazisi içinde Döner (Rotary) Sondaj tekniği ile Başköy-1 tespit kuyusu açılacak.

6 milyon lira bedelli proje kapsamında sadece petrol kaynağı tespiti yapılacak, herhangi bir üretim yapılmayacak. Proje ile bölgede ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor.

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'ye Çanakkale ve Tekirdağ il sınırları arasında kalan 5 bin 549 hektar, Tekirdağ'daki 14 bin 454 hektar ve Hakkari'deki 22 bin 212 hektar yüz ölçümlerine sahip sahalar için beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı. Yeni Şafak .