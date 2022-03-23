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TIMETURK / EKONOMİ / Dış ticarette beklenmeyen düşüş

Dış ticarette beklenmeyen düşüş

Ocakta birim değer ihracatta yüzde 6,5, ithalatta yüzde 42,7 arttı. Dış ticaret haddi, ocakta endeks tarihinin en düşük değerine geriledi. Ocakta dış ticaret açığının 10 milyar doları aşmasında bu fark etkili oldu.

54 Dakika Önce
2022-03-23 17:59:12
Dış ticarette beklenmeyen düşüş

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 21,4, yakıtlarda yüzde 56,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 arttı.

İHRACATIMIZ UCUZLADI İTHALATIMIZ PAHALILAŞTI

İhracatın ucuz, ithalatın ise pahalı olması, ocakta dış ticaret haddinin tarihi düşük seviyeye gerilemesine neden oldu. İhracat birim değer endeksi 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 arttı. İhracat miktar endeksi bu dönemde yüzde 10 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 23,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,0 artarken, yakıtlarda yüzde 4,4 azaldı.

OCAKTAN BU YANA İHRACATTA EN DÜŞÜK DEĞER

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Ocak ayında 97,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 24,7 puan azalarak, 2022 yılı Ocak ayında 72,8 oldu.Bu rakam, 2013 yılına kadar giden veride en düşüğü oldu. Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 234,9 artarak 3 milyar 64 milyon dolardan, 10 milyar 261 milyon dolara yükselmişti.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak ayında yüzde 83,0 iken, 2022 Ocak ayında yüzde 63,2'ye gerilemişti. .

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