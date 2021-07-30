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TIMETURK / EKONOMİ / Dış ticaret verileri açıklandı

Dış ticaret verileri açıklandı

Türkiye'nin ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,9 artarak 19 milyar 775 milyon dolar, ithalatı yüzde 38,7 yükselişle 22 milyar 628 milyon dolar olarak gerçekleşti.

5 Saat Önce
2021-07-30 11:03:37
Dış ticaret verileri açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46,9 artarak 19 milyar 775 milyon dolar, ithalat yüzde 38,7 artışla 22 milyar 628 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azalarak 2 milyar 853 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Haziran 2020'de yüzde 82,5 iken, 2021 Haziran ayında yüzde 87,4'e yükseldi.

İhracat ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,8 artarak 104 milyar 945 milyon dolar, ithalat yüzde 27,4 yükselişle 126 milyar 111 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı ocak-haziran döneminde yüzde 11,4 azalarak 21 milyar 166 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Haziran 2020 döneminde yüzde 75,9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 83,2'ye yükseldi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Haziranda enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 48, ithalat yüzde 48,9 arttı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, haziranda 12 milyar 792 milyon dolardan, 18 milyar 932 milyon dolara yükseldi.

Haziranda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat 12 milyar 536 milyon dolardan, 18 milyar 663 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası, geçen ay 270 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 48,4 artarak 37 milyar 595 milyon dolara yükseldi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 101,4 olarak kayıtlara geçti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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