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TIMETURK / EKONOMİ / Dış ticaret rakamları açıklandı

Dış ticaret rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

18 Saat Önce
2022-05-05 11:54:25
Dış ticaret rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, İhracat nisan ayında yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar oldu. İthalat ise yüzde 34,94 artışla 29 milyar dolar 466 milyon dolar oldu. Böylece nisan ayında dış ticaret açığı 6,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:

"Nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Nisan ayı karşılama oranı enerji hariç yüzde 101 olmuş, son 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar dolar eşiğini aşmıştır. Hayırlı olsun." .

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