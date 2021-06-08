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Dinçer Kosovalı'nın Bonesmen'i Rusya Pazarına Giriyor

Dinçer Kosovalı’nın tasarladığı lüks sokak BONESMEN Rusya pazarına girmeye hazırlanıyor.

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08.06.2021 15:43:14
Dinçer Kosovalı'nın Bonesmen'i Rusya Pazarına Giriyor

Kafkas asıllı genç moda tasarımcısı ve tanınmış kişi Dinçer Kosovalı, ‘Bonesmen' markasıyla özel tasarımlarını online satış kanallarında tüm dünyayla buluşturuyor. Avrupa ve Amerika'da uzun yıllar yaşadıktan sonra İtalya ve Fransa'da moda tasarımı konusunda eğitimler aldığını söyleyen Bonesmen CEO'su Dinçer Kosovalı, 2019'da Amsterdam'da kurduğu şirketle erkek ve kadın giyiminde özel bir kitleye hitap ettiğini belirtti. Online satış gerçekleştirdikleri için henüz bir fiziki mağazaları olmadığını kaydeden Dinçer Kosovalı, uzun bir bekleyişten sonra Rusya pazarına girmeye de hazırlandıklarını söyledi.

Bir markayı global hale getirmek önemli bir başarı. Bonesmen daha çok nerelerde tercih ediliyor?

- Online satış kanallarıyla başta Amerika, Avrupa, BAE, olmak üzere tüm dünyaya satış yapıyoruz. Sanırım aktif olarak satış yapmadığımız tek coğrafya Rusya kalmıştı. Rusya tüketim olarak hem uluslararası bir ülke konumunda, hem de dünyanın önde gelen elit kesimlerini içinde barındırıyor. Ürünlerimiz benim liderliğimde bir tasarım ekibi tarafından hazırlanıyor. Üretim konusunda profesyonel çözüm ortaklarımızla hareket ediyoruz.

‘Kurukafa' görseli ana temamız. Tasarımlarımız çok kısa zamanda fark ediliyor. Sıradan olmayan ve üzerinde çok fazla el işçiliği olan tasarımlar yapıyoruz. Bu yüzden çok fazla dikkat çektik ve dünyada birçok ünlü insan aldı, giydi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Rusya'da Ürünlerinize hangi mecralardan ulaşılabilecek?

- Ürünlerimize www.bonesmen.eu online satış mağazasının yanında BonesmenInstagram sayfasından ve Rusyada aktif olan en büyük pazaryerlerinden “Lamoda.ru, Wildberries.ru, Ozon.ru” sitelerinden ulaşılabiliyor. Bizim çizgimizde Lüks ve sıra dışı tasarımlara sahip ve uygun fiyatlı başka bir marka yok. Bu nedenle segmentimizde rakibimizin olmadığını düşünüyorum. Tüm dünyada el emeğiyle butik olarak ürettiğimiz tişört, sweatshirt, jean, hoodie, şapka, deri mont, ayakkabı ve aksesuarlarla ilgi görmeye devam ediyoruz.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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