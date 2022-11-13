Dikkat! Ev sahibiniz kiracı çıkabilir

Fahiş kira artışlarıyla birlikte yeni bir dolandırıcılık yöntemi baş gösterdi.

Kiralık evi kendi yaşayacak gibi tutanların ev sahibinin haberi olmadan 3. kişilere daha yüksek fiyatla kiralama yaptığı belirlendi.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, kiralayan kişinin yeniden bir başkasına yaptığı kiralama işleminin geçersiz olmasıyla birlikte bu yolla kiracı olanlar mağdur olmaya başladı.

Sektör temsilcileri, evi kendisi tutmuş gibi kira sözleşmesi yapanların 3. kişilere daha yüksek fiyatla kiralama yaptığını söyledi.

Alt kiralamanın ancak sözleşmede yetki verilmesi halinde olacağını, aksi takdirde geçerliliği olmadığını belirten uzmanlar, “Ev sahibi böyle bir mağduriyet yaşamak istemiyorsa sözleşmesini dikkatli hazırlamalı. Bu evleri kiralayacak 3. kişiler de sözleşmeyi görmeden ödeme yapmamalı. Ortada geçersiz sözleşme varsa, kirasını ödediği halde tahliye talebi ile karşılaşabilir” dedi.

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