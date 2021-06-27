Dijital tarım pazarı (DİTAP) nedir?

DİJİTAL TARIM PAZARI NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı'nda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önemli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Dijital Tarım Pazarı ile çiftçimiz ürünlerine pazar bulabilecek, tüketicimiz, esnafımız aradığı kalitede ürünü tedarik edebilecek."dedi.

Bakan Pakdemirli konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Tarımsal alan bakımından dünyada 17. olmamıza rağmen, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada, dünyada ilk 10'da yer almaktayız.

Dijital Tarım Pazarı aracılığıyla çiftçinin pazarlama imkanı artacak, tüketici de makul fiyattan, kaliteli ürün alacak.

DİTAP, tohumdan çatala kadar olan zincirin takip edildiği, üretim ve tedarikin sağlandığı, planlı üretimin yapıldığı pazar olacak.

DİTAP ile tarım ürünlerimizin direkt satışı sağlanacak, fiyatların sezon öncesi öngörülebilir olmasıyla ihracat pazarları genişleyecek.

DİTAP, üreticilerimize avantaj getirecek, öncelikle girdi finansmanı kolaylığıyla tohum, gübre gibi ürünlerin tedariki sağlanacak.

Dijital Tarım Pazarı üye girişi nasıl oluyor?

Gerçek / Tüzel kişiliklerin DİTAP başvuruları ditap.etarim.gov.tr portal adresi aracılığı ile elektronik ortamdan yapılmakta, alıcı ve satıcı girişleri sup.etarim.gov.tr adresinden e-devlet veya kullanıcı adı / şifre aracılığı ile sağlanmakta ve gerekli tüm işlemler yine bu ortamda elektronik ortamda oluşturulmaktadır. Yeni kayıt olacak Gerçek/Tüzel kişiler sup.etarim.gov.tr/login adresinden Kayıt Ol veya Kurumsal Kayıt butonları aracılığı ile birkaç adımda üyeliklerini oluşturabilmektedir. Üyeliğini tamamlayan kişiler mobil numaraları ile sisteme ilk giriş esnasında doğrulanmaktadır.