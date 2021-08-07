Dijital şirketleşme hızla yayılıyor

İşletmeler özellikle pandemi sürecinde bir nevi evrim geçirirken Türkiye'de de 'dijital şirket' konsepti ile gelecek yıl 10.000'in üzerinde yeni şirketin kurulması öngörülüyor.

Ticari faaliyetlerin dijital ortamlarda yapılabilmesi, ürün ve hizmet satmak için fiziki mağaza, ofis, depo ihtiyacının ortadan kalkması, iş kurmak için gerekli minimum sermayeyi pek çok kişi için erişilebilir bir noktaya çekti.

Türkiye'de 'dijital şirket' konsepti ile gelecek yıl 10.000'in üzerinde yeni şirketin kurulması öngörülüyor.

Ticari işletmelerde dönüşüm

Teknoloji ve bilişimde yaşanan gelişmeler ticari işletmelerde de bir dönüşüm başlattı. Yeni ekonomi olarak tanımlanan bir durum söz konusu. Pandemi ticaretteki değişim ve farklılaşmayı daha da hızlandırdı. Dijital işletme, bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin ana belirleyici olduğu bir dönemde, işlevleri ve faaliyetlerini bütünüyle ya da kısmi olarak bilişim teknolojileri aracılığı ile gerçekleştiren işletme tipine deniyor.

İlgi her geçen gün artışta

Ticari faaliyetlerin dijital ortamlarda yapılabilmesi, ürün ve hizmet satmak için fiziki mağaza, ofis, depo ihtiyacının ortadan kalkması, iş kurmak için gerekli minimum sermayeyi pek çok kişi için erişilebilir bir noktaya çekiyor. Hatta KOSGEB gibi destek sağlayan kurumların verdiği başlangıç finansmanı bile bu altyapıyı karşılar hale geldi.

2021 yılının son çeyreğinde ekonomik aktivitenin ivmelenmesini beklediklerini hatırlatan WorqCompany Kurucu Ortağı Cem Baytok; "Şu anki hızımızla dahi yılı 4 kat büyüme ile tamamlayacağız. Hedefimiz bu sayıyı 7 kata çıkarmak. Girişimciler, faaliyetleri için gerekli şirket ve finansal hizmet altyapısının tek bir platformda verildiğini, tek seferde tüm işlemlerin halledildiğini görünce, tüm hizmetlerden faydalanmak istiyor. Firmaların faaliyetleri sürdüğü sürece yeni dijital ve finansal çözümlerle onları desteklemeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Girişimcilerin nitelik ve niceliksel yapısı



Baytok, "Girişimci yaş dağılımı, şu an nüfustaki yaş grupları ağırlıkları ile uyumlu durumda. Yaptığımız kampanyalarla genç ve kadın girişimci sayısını artırmaya çalışıyoruz. Çünkü WorqCompany bir yandan da sosyal etki yatırımı. Özellikle kadın girişimci sayısını artırmak için ilgili farklı kurumlarla yeni projeler geliştiriyoruz. Ancak halen, kadın girişimci sayısı hem bizde, hem de Türkiye genelinde %15 civarında. Öncelikli hedefimiz bu oranın hızla %30 ve üzerine çıkarılması.Son ve çeyrek gelecek yıl içerisinde, yeni dijital finansal hizmetlerimiz eklenerek gelişmeye devam edecek. Ayrıca, en az bir ülkede daha faaliyetlerimize başlamış olacağız. Burada özellikle belirtmem gereken nokta, bu projelerin şu an beklenti değil, bütçeli ve programlı bir şekilde hayata geçirilecek olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.