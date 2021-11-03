Dijital pazarlamanın kasım hedefi

Dijital Pazarlarda kasım ayında düzenlenecek kampanyalara 30 milyon kişinin katılması bekleniyor.

Küresel kampanyaların Türkiye'ye uyarlanmasıyla “online alışveriş ayı”na dönüşen kasım ayında e-ticaret sektörü 50 milyar TL'lik ciro hedefliyor. Avantajix.com'un kurucu ortağı Güçlü Kayral, Çin kaynaklı 11.11 Bekarlar Günü'nün “Yılın En Uğurlu Günü”; ABD'de Şükran Günü'nden sonraki Cuma günü düzenlenen Black Friday'in de “Efsane Cuma”, “Şahane Cuma” adlarıyla Türkiye'de alışveriş festivaline dönüştürüldüğünü söyledi.

Türkiye pazarına giren Amazon ile yerli e-ticaret platformları Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor, N11'in Kasım ayında düzenledikleri kampanyalara son yıllarda on milyonlarca kişinin katıldığını anımsatan Kayral, şu bilgileri verdi:

“Türkiye'de e-ticaretteki büyüme inanılmaz boyutlarda. 2020 Ocak ayında e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı 68 bin iken 2021'in Haziran ayında bu rakam 320 bine çıktı. Bu yılın ilk 6 ayında internetten 1 milyar 654 milyon sipariş verildi. Yerli e-ticaret platformları, artık küresel rakiplerle mücadele edecek düzeye geldi. Bu platformların öncülük ettiği kampanyalar nedeniyle son yıllarda Kasım ayı, dijital pazarlarda en yüksek ciroların yapıldığı ay oldu.

2020'de Kasım cirosu birçok ayı ikiye katladı. Örneğin 2020 Mart ve Nisan ayının toplam cirosu 26,7 milyar TL iken Kasım'da 27,2 milyar TL'lik online satış gerçekleşti. 2021'in Mart ve Nisan cirosu 55,1 milyar TL oldu. Yaklaşık 30 milyon kişinin alışveriş yapmasının beklendiği Kasım ayının cirosunun da benzer büyümeyle 50 milyar TL'yi geçecektir.”

Önceki yıllarda kampanyaların birkaç günle sınırlı tutulmasından dolayı aşırı yoğunluk yaşandığını, kargoların zamanında müşteriye ulaşmadığını, bazı alışveriş sitelerinin çökme tehlikesi yaşadığını anımsatan Kayral, “E-ticaret platformları geçmiş tecrübelerden ders alarak altyapılarını oldukça geliştirdiler. Kargo ve kurye şirketleri artık saatler içinde ürün teslimi yapacak konuma geldi.

Şirketler, 11.11 ve Şahane Cuma'daki yoğunluğu dağıtmak için kampanyalarını bir haftaya yayıyor. Kasım ayının tamamını kampanya ayı ilan edenler bile oldu. Bazı platformlarda yüzde 60-70'e varan oranda indirimler yapılacak. Kampanya düzenleyen sitelere Avantajix.com üzerinden gidenler, ayrıca üste nakit para kazanarak inanılmayacak derecede ucuza alışveriş yapmış olacaklar” diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.