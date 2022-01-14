Dijital kanallar üzerinden 'Kur Korumalı TL Katılma Hesabı” açma imkanları Albaraka'da

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, müşterilerine dijital kanallar üzerinden “Kur Korumalı TL Katılım Hesabı” açabilme imkânı sunuyor. Banka müşterileri “Kur Korumalı TL Katılım Hesabı” açarak kâr payı almaya devam ederken, getirilerini altın ve dövizdeki kur artışına karşı da korumuş olacak.

Dünyanın en iyi katılım bankası olma hedefini sürdüren ve bu yönde hayata geçirdiği ürün ve uygulamalarla müşterilerin hayatını kolaylaştıran Albaraka Türk, bir adım daha atarak müşterilerine dijital kanallar üzerinden ‘Kur Korumalı TL Katılım Hesabı” açma imkânı sağladı. Albaraka Kur Korumalı TL Katılma Hesabı ile banka müşterileri, Türk Lirası birikimleri için kâr payı almaya devam ederken, getirilerini de altın ve dövizdeki kur artışına karşı koruyacak.

Konuyla ilgili olarakAlbaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz,

“Albaraka Türk olarak “Kur Korumalı TL Katılım Hesabı” ürününe verdiğimiz destek ile müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu ürünle müşterilerimiz hem katılıma hesaplarına yatırım yapıp kâr payı almaya devam ederken, hem de altın ve dövizdeki olası yükselişlere karşı birikimlerini koruyabilecekler. Kur Korumalı TL Hesaplarına geçiş yapmak için müşterilerimiz şubelerimizin yanı sıra internet ve mobil şubelerimizi de kullanabilirler. Ayrıca henüz Albarakalı olmayanlar da dilediği yerden Görüntülü Görüşmeyle Albaraka ailesine katılabilirler.” dedi.

Albaraka Türk müşterilerine sunduğu yeni ‘Kur Korumalı TL Katılma Hesabı' ile altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar karşısında yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçerken, müşteriler bu hizmetten yararlanmak için şubeye uğramadan dijital kanallar üzerinden 3,6 ve 12 aylık vadelerde ilgili hesabı açabilecek. Katılım Bankacılığı esaslarına uygun olarak getiri oranı vade sonunda belli olan üründen, sadece yurtiçi yerleşik müşteriler faydalanabilecek. Vade sonunda ürüne özel olarak uygulanacak stopaj oranı sıfır (0) olurken, hesap açılışı için alt limit 250 TL seviyesinde ve hesapla ilgili tüm ödemeler TL olarak yapılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.