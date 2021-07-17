Dijital Cüzdan'ınıza sahip çıkın!

Parasını internet üzerinden yönetmek isteyenler için en kullanışlı yöntemlerden biri olarak kabul gören dijital cüzdan, kullanım kolaylığı ve popülerliği ile tüketicilerden de ilgi gördü...

Bankacılık dijitalleşip dijital şubeleşme yönünde adımlar atılırken finansal işlemler de bu alanda teknik düzenlemeler kanalıyla da yön değiştiriyor.

İçerisinde bulunduğumuz salgın sürecinde ise hem finansal sistem hem de inovatif düzenlemeler farklı bir kulvarda yön arayışına girdi.

Bankalar müşterilerini bu süreçte elde tutabilmek için uzaktan çözüm üretme gayretine girerken bir taraftan da finansal işlemlerini dijitale bağladılar.

İşte bu adımlardan en önemlisi ise Dijital cüzdan....

Online işlemlerde tercih

Parasını internet üzerinden yönetmek isteyenler için en kullanışlı yöntemlerden biri olarak kabul gören dijital cüzdan, kullanım kolaylığı ve popülerliği ile tüketicilerden de ilgi gördü. Çok sık online alışveriş yapan kişiler için en ideal seçeneklerden biri olarak addedilen dijital cüzdan ile bütçeyi ve harcamaları kontrol altında tutmak mümkün. Bununla birlikte güvenliği esas olarak kabul eden ve ona göre işlemler gerçekleştiren, alışveriş yaparken tedirginlik yaşamak istemeyenler de bu kapsama dahil.

Bir tık ile ödeme

Peki nasıl bir uygulama bu Dijital cüzdan....Dijital Cüzdan banka kartı, kredi kartı ya da ön ödemeli kartların tek bir yerde tanımlandığı bir elektronik cüzdan sistemine verilen ad. Kart sahipleri kartlarının bilgilerini sisteme güvenli biçimde ekleyerek burada koruyor. Gerektiğinde güncelliyor ve iptal edebiliyor. İşlem yaptıkları ya da yapacakları internet sitesinde ödeme yapacakları zaman ödeme sayfasına geldiklerinde tanımlı kartı seçip tek tık ile ödemeyi gerçekleştirmek mümkün. Kısacası kart sahipleri dijital cüzdan sayesinde kolay, güvenli ve pratik bir şekilde ödeme deneyimi yaşayabiliyorlar. Kullanıcıların girdiği kart bilgileri bulutta saklanıyor ve internet sitesinde alışveriş yapılacağı zaman herhangi bir bilgi girmeye gerek kalmadan kolayca sistemden çekilebilme imkanı buluyor.



Nasıl bir fayda sağlıyor?

Dijital cüzdan, kullanıcının elektronik işlemlerini pratik bir şekilde yapmasına imkan tanıyan elektronik bir cihaz. Kullanıcılar telefonlarını kullanarak bir mağazadan ya da bilgisayardan çevrim içi yolla bir şey satın alabilmekteler. Kullanıcıların banka hesapları da dijital cüzdanları ile bağlantılı olabilir. Ayrıca sağlık kartı, sürücü belgesi, sadakat kartı gibi belgeler de akıllı telefonlarda saklanabilir. Böylece kişinin kimlik belgeleri karşı tarafa kablosuz bir şekilde aktarılabilmekte.

Teknolojik sunum

Teknolojinin gelişmesi ve yeni çözümlerin bulunması ile beraber dijital cüzdanlar sadece temel finans işlemleri için değil, kimlik bilgilerinin doğrulanması için de kullanılabiliyor. Giderek popülaritesi artan bu sistem, farklı çözümler ve farklı kullanım alanlarını da beraberinde getiriyor.Cüzdan sayesinde alımında sıkıntı bulunan ya da yasal takip gerektiren işlemler hhasıl olduğunda doğrulama ve sorgulama yöntemi de bu yolla gerçekleştirilip bilgi akışı sağlanıyor.

Sınırlı kartla işlem imkanı

Dijital cüzdanın kullanıcılar için çok çeşitli faydaları var. Kullanıcılar seyahatleri ya da günlük işleri esnasında çok sayıda kartı yanlarında taşıma zorunluluğundan kurtuluyor. Yanlarında fazla miktarda para taşımalarına da gerek yok. Kredi kartına ve banka kartına ek olarak kullanıcının sahip olduğu dijital cüzdan şayet uyumluysa kullanıcılar sadakat kartlarını, kuponlarını ve ödül kartlarını da bu cüzdanda saklayıp gerektiğinde kullanabiliyor.

Fiziki işlemden öte...

Fiziksel bir cüzdanın içerisinde bolca para taşımak her koşulda güvenli bir yöntem olmayabiliyor. Ancak dijital cüzdanlar kayıp, çalıntı ya da benzeri güvenlik risklerine karşı kullanıcılara üst seviyede bir güvenlik sunuyor.

Dijital cüzdanlar online mağazalarda kullanılabilmesiyle de büyük kolaylık yaratıyor. Böylece satın alma işlemi çok daha hızlı bir şekilde ve kesinlikle güvenli yöntemle gerçekleşebiliyor.

Harcamaya yakın takip

Dijital cüzdanlar bütçeye çok ciddi katkı sunmakta. Kullanıcılar dijital cüzdanlarını rahatça ve detaylı şekilde kontrol edebildikleri için harcama alışkanlıklarını da takip edebiliyorlar. Bu durumda fazla harcamalar kolayca fark edilip çeşitli önlemler alınabiliyor. Her yeni alışveriş sırasında kullanıcı, mevcut durumunu kontrol ederek bir sonraki hamlesini çok daha risksiz bir şekilde gerçekleştirebilme imkanına sahip.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.