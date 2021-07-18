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Dijital bayram harçlığı Paycell'de
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TIMETURK / EKONOMİ / Dijital bayram harçlığı Paycell'de

Dijital bayram harçlığı Paycell'de

Paycell'in 'Harçlık İste/Harçlık Gönder' özelliği sayesinde bu bayram ebeveyn ve akrabalar, sadece rehberde kayıtlı cep numaralarını kullanarak en kolay şekilde küçüklere ve gençlere kolayca bayram harçlığı gönderebilecek.

1 Saat Önce
2021-07-18 09:38:27
Dijital bayram harçlığı Paycell'de

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Paycell'in 'Harçlık İste/Harçlık Gönder' özelliği sayesinde bu bayram ebeveyn ve akrabalar, sadece rehberde kayıtlı cep numaralarını kullanarak en kolay şekilde küçüklere ve gençlere kolayca bayram harçlığı gönderebilecek.

Turkcell açıklamasına göre, Paycell, bayram sürecinde en fazla sayıda kişiden bayram harçlığı toplayan kullanıcıya, topladığı harçlık tutarı kadar hediye verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Paycell Genel Müdürü Onur Güven, Paycell Super App'in kolay ve güvenli ödeme altyapısı sayesinde hızla yaygınlaştığını, zenginleşen özellikleriyle 12 milyon indirilme rakamına ulaştığını belirterek, 'Yeni normalin en büyük ihtiyaçlarından birisi olan temassız para transferi teknolojisi sayesinde, bu bayram da Paycell, 'dijital harçlıkların' adresi olacak. Ayrıca, banka müşterisi olsun olmasın Türkiye'de herkesi kapsamaya ve finansal hizmetlere erişimi sağlamaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Paycell üzerinden bayram harçlığı toplamak için uygulamada yer alan 'Harçlık İste' özelliğine girip rehbere kayıtlı telefon numarasını seçmek yeterli oluyor. Bu özellik sayesinde harçlık isteyen kişi uygulamada yazacağı kişisel bir mesajla birlikte isteğini karşı tarafa iletebilecek. Harçlık istenen kişi ise tek tıkla tutar bilgisini girerek kolayca gönderim yapabilecek. Üstelik Paycell uygulamaları arası para transfer işlemleri her zaman ücretsiz şekilde gerçekleşiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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