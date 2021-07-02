Devletten iş alan CHP’li müteahhitler

Milliyet yazarı Zafer Şahin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun dört farklı dilde yaptığı ‘yatırım’ paylaşımına ilişkin ‘devletten iş alan’ CHP’li müteahhitlerin ne düşündüğünü sordu. Şahin'in yazısından ilgili bölüm

CHP'li müteahhitler bu işe ne diyor!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'a finansal destek sağlayacak yabancı yatırımcıları bu kez de dört farklı dilde uyarmış!

Bu saatten sonra Kemal Bey'in İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca tehdit ettiği yabancı yatırımcıların değil ama hükümetin dev projelerine talip olan CHP'li müteahhitlerin ne yapacağını gerçekten çok merak ediyorum.

Emin olun CHP liderini anlamakta en çok onlar zorlanıyor. Çünkü paranın, sermayenin ortak bir dilinin olduğunu, dünyanın hiçbir yerinde muhalefetin o ülkeye yatırım yapacak yabancıları, projelerde sorumluluk üstlenecek bürokratları tehdit etmeyeceğini en iyi onlar biliyor.

“CHP'li müteahhit mi varmış!” dediğinizi duyar gibiyim. Ne yalan söyleyeyim, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklayana kadar ben de bilmiyordum. Ama varmış. Hem de muhalefetin yıllardır “5'li çete” diye hedef gösterdiği firmalar kadar devletten iş alıyorlarmış!

Somutlaştıralım... Dünyada son 10 yılda başlanan 10 mega projeden altısı Türkiye'de hayata geçirildi. Bunlardan ikisi Avrasya Tüneli ve Çanakkale 1915 Köprüsü. Bu iki projede de yatırım ortağı olan firmanın sahibi kim sizce? CHP 22. Dönem Milletvekili Ersin Arıoğlu.

Türkiye'nin en önemli ve başarılı müteahhitlik firmalarından birinin sahibi. Yaptığı dev projelerde binlerce kişiye iş, aş veriyor. Tıpkı 5'li çete diye karalanmak istenen müteahhitler gibi.

Bitmedi... Yap-işlet-devret modeliyle yapılan projelere de itiraz ediyor muhalefet değil mi?

Tarih: 12 Eylül 2020. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kente müjde veriyor.

“İstanbul'da 12 ilçeyi geçerek havalimanlarını birbirine bağlayacak hızlı metro yapacağız. 5 milyar dolarlık proje yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilecek.”

Demek ki neymiş? Aklın yolu birmiş. Böyle dev projeler kamunun kaynağıyla değil özel sektör iş birliğiyle yapılıyormuş. Geçiş, kullanım garantisi de veriliyormuş. Mal zaten belli bir vadede kamunun olacağı ve verilen garantiler kendiliğinden karşılanacağı için bir zarardan bahsedilemezmiş. CHP'li müteahhitler de Ekrem Bey de bu gerçeğin farkındaymış.

Not: Aslında Kemal Bey de aynı kafada. 2009'da İstanbul'a vaat ettiği metroyu yap-işlet-devret modeliyle yapacağını canlı yayında ilan etti.

Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.