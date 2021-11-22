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Devlet desteğiyle kurdu, günlük 1500 litre süt üretiyor
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TIMETURK / EKONOMİ / Devlet desteğiyle kurdu, günlük 1500 litre süt üretiyor

Devlet desteğiyle kurdu, günlük 1500 litre süt üretiyor

Çiftliğin işletmecisi Uğur Balkan, 'Tesisimiz tam kapasite çalışıyor. Çiftliğimizi büyütmeyi, ihracat yapmayı, gençlere daha fazla iş imkanı sağlamayı düşünüyoruz.' dedi.

2 Saat Önce
2021-11-22 17:13:16
Devlet desteğiyle kurdu, günlük 1500 litre süt üretiyor

Mardin'in Midyat ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle kurulan büyükbaş hayvan çiftliğinde günde 1500 litre süt üretimi yapılıyor.

Üretilen sütler bölge illerinde gönderiliyor

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İlçede 5 yıl önce 45 dönüm alan üzerinde yüzde 65 hibe destek ile kurulan çiftlikte 225 inek yetiştiriliyor. Açık bir ahır, revir, samanlık ve yem fabrikasının da bulunduğu çiftlikte 6 kişi istihdam ediliyor, günlük 1500 litre süt elde ediliyor.

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Üretilen sütler bölge illerinde gönderiliyor. Çiftliğin işletmecisi Uğur Balkan, gazetecilere, çiftliğin devlet desteğiyle kurulduğunu söyledi.

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Hayvanların haftada 3 gün veteriner hekim tarafından kontrol edildiğini, hayvanların yeminin de çiftlikte üretildiğini belirten Balkan, "Tesisimiz tam kapasite çalışıyor. Tamamıyla entegre bir çiftlik burası. Günlük üretilen sütü işlemeden soğuk hava depomuzda depoladıktan sonra bölge illerine gönderiyoruz." dedi.

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Çiftlikte 3 gece, 3 de gündüz görev yapan 6 kişinin istihdam edildiğini dile getiren Balkan, "Çiftliğimizi büyütmeyi, ihracat yapmayı, gençlere daha fazla iş imkanı sağlamayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı. Çitlikte istihdama kavuşanlardan Sultan Özlük, çiftçi olduğunu, çalışmak için başka illere gitmek yerine memleketinde çalıştığını belirtti.

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Özlük, "Burada çalışmaktan mutluyum. Maaşımız iyi. Sigortamız yapılıyor." diye konuştu. Mehmet Dilekçi de evlerine yakın olan çiftlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çalışmak için şehir dışına, yurt dışına gitmiyoruz. Bu tür işletmelerin çoğalmasını istiyoruz. Burayı açanlardan, emeği geçenlerden Allah razı olsun." şeklinde konuştu. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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